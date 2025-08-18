#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Fusilli, penne, spageti vai cornetti? Kāpēc ir tik daudz makaronu formu un kā izvēlēties piemērotāko?

Ikviens, kas jebkad dzīvē ir pārtikas veikalā apstājies pie makaronu plaukta, zina, ka izvēle ir milzīga — dažādu formu, izmēru un tekstūru makaroni stāv rindās no vienas plaukta malas līdz otrai. Bet vai esi kādreiz aizdomājies, ar ko tās atšķiras? Vai tās ir tikai dizaina nianses vai patiesībā katrai pastai ir savs mērķis un funkcija?

Jaunzēlandes izcelsmes pavārs Endijs Hērndens, kurš savas prasmes attīstījis gan Jaunzēlandes vietējos restorānos, gan Londonas prestižajās virtuvēs, skaidro, ka itāļi ir izveidojuši pastas formu valodu, kas ir daudz vairāk nekā tikai vizuāls elements. Katrs pastas veids ir rūpīgi radīts, lai vislabāk papildinātu konkrētu mērci un izceltu tās garšu.

Piemēram, vītņveida fusilli vai caurulītes jeb penne un rigatoni ir lieliski piemērotas, lai “notvertu” biezākas un bagātīgas mērces. To unikālā forma ļauj mērcei ieķerties pastas loksnēs vai caurulītēs, nodrošinot katram kumosam pilnīgāku garšas buķeti. Endijs uzsver, ka šīs pastas ir īsti mērces magnēti – vieglākas mērces labi pielīp pie fusilli tipa makaroniem, bet biezākas un krēmīgākas mērces vislabāk sader ar penne tipa pastu.

Savukārt plānās un garās pastas, piemēram, spageti vai angel hair, ir radītas vieglākām un delikātākām mērcēm, kā olīveļļa ar ķiplokiem vai citrona un sviesta mērce. Šīs formas ļauj mērcēm vienmērīgi pārklāt katru makaronu stiebru. Ja uz šāda veida pastas uzklāj smagas gaļas mērces, tad tā vienkārši nokrīt no tā nost, neveidojot kopīgu garšu.

Platākas un plakanākas pastas, piemēram, fettuccine, pappardelle un tagliatelle, ir ideāli piemērotas bagātīgām un treknām mērcēm, tostarp krēmīgām un gaļas mērcēm. To lielā virsmas platība ļauj mērcei noturēties uz pastas, radot pilnīgāku garšas pieredzi. Kā uzsver šefpavārs: “Jo smagāka mērce, jo platāka pasta – tā ir itāļu gudrība, kas darbojas jau gadsimtiem ilgi.”

Tāpēc nākamreiz, ejot uz veikalu pēc pastas, padomā, kādu mērci gatavosi un izvēlies pastu, kas to vislabāk papildinās — tas pavērs jaunu ēdienu garšu pasauli un ļaus justies kā īstam pavāram savā virtuvē.

