Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Ar pārtikas cenu svārstībām, inflācijas, tarifu un citu faktoru dēļ bieži šķiet, ka labi ēst nozīmē tērēt veselu bagātību. Lūk, padomi no ārzemju mediju lasītājiem par to, kā ietaupīt naudu uz pārtiku.

1. Pagatavo maltīti no tā, kas jau ir mājās, pirms dodies uz veikalu.

“Reizi nedēļā mēs gatavojam neplānotu vakariņu maltīti no tā, kas jau ir mājās, nevis no tā, kas jāpērk.”
Pirms vēlreiz dodies uz pārtikas veikalu, pārbaudi, kas jau ir mājās, ledusskapī un saldētavā, lai nekas neaizietu postā. Zupas, pastas un cepti rīsi ir lielisks veids, kā izmantot pāri palikušos gaļas un dārzeņu gabaliņus. Un Melisa Klārka iesaka paļauties uz spilgtiem, drosmīgiem pieliekamā produktiem, piemēram, anšoviem, čili pastu, salsu vai Dižonas sinepēm, kas ikdienišķus ēdienus pārvērš brīnišķīgos.

2. Ja vari – izvairies no veikala vidus ejām.

“Es pievērsos tikai ēdienu gatavošanas sastāvdaļu pirkšanai!”
Iepērcies ar sarakstu — un pieturies pie tā. Lai izvairītos no spontāniem pirkumiem, kāds lasītājs apzināti turas tuvāk veikala malām, izvairoties no iepakotās pārtikas, kas parasti atrodas vidū.

3. Plāno vairākas maltītes ap vienu galveno sastāvdaļu, bet variē garšas.

“Mēs sākām taupīt, plānojot ēdienreizes pēc tēmas. Atkārtojam sastāvdaļas, cik vien iespējams. Mēs pat pārvērtām to spēlē — atrast pēc iespējas vairāk garšu kombināciju ar tiem pašiem produktiem.”

Atkārtotas sastāvdaļas nenozīmē vienveidību. Liels katls ar melnajām pupām var pārvērsties par brokastu burito, pusdienu rīsu bļodu vai vakariņu saldo kartupeli ar sieru. Desas der brokastu sacepumam, apceptas ar papriku un sīpoliem vai ātrai pastai ar zaļumiem.

4. Pērc produktus atlaidēs un saldē porcijās.

“Es jau sen pērku maltu liellopu gaļu tikai tad, kad ir atlaides, un sadalu porcijās — kotletēm, frikadelēm, burgeriem — un saldēju.”
Pērkot gaļu un citus produktus izdevīgākās cenās, iespējams būtiski ietaupīt. Maltā gaļa, vistas, cūkgaļa un tītars ļoti labi panes sasaldēšanu.

5. Ej uz veikalu biežāk.

“Es tagad eju uz veikalu gandrīz katru dienu pēc dārzeņiem. Sapratu, ka daudz laba produkta izmetu, jo iepriekš neprecīzi izdomāju, ko gatavošu.”
Lai arī tas šķiet paradoksāli, biežāka un mērķtiecīga iepirkšanās var samazināt ēdiena izšķērdēšanu. Tā arī ļauj izvēlēties svaigākos produktus un pielāgot ēdienkarti uz vietas.

