“Ārēja noziedzīga iejaukšanās” – trīs Eiropas valstīs “HiPP” bērnu pārtikā atrod žurku indi 0

LETA
18:26, 19. aprīlis 2026
Trīs Eiropas valstīs – Austrijā, Čehijā un Slovākijā – uzņēmuma “HIPP” ražotajā bērnu pārtikā atrasta žurku inde, un policijai ir aizdomas par šantāžas mēģinājumu.

“HiPP” produkti izņemti no tirdzniecības tīkla “SPAR” veikaliem Austrijā, kā arī no veikaliem Čehijā un Slovākijā. Nekas neliecina, ka saindētie produkti būtu nonākuši citās valstīs, uzsvēris “HiPP” pārstāvis.

Nav ziņu, ka saindētie produkti būtu lietoti uzturā un kāds būtu cietis. Pēc visa spriežot, saindēts saturs ir ļoti nelielā skaitā burciņu.

Kāds pircējs bija ziņojis par aizdomīgu burciņu ar ar burkānu un kartupeļu biezeni. Burciņā, kas iegādāta Šicenē pie Gebirges, Austrijas Burgenlandes federālajā zemē, tika konstatēta žurku inde.

Austrijas policija pieļauj iespēju, ka Burgenlandē tirdzniecībā varētu būt nonākusi vēl viena burciņa, kurā šis produkts ir saindēts.

Policija aicinājusi pircējus uzmanīgi aplūkot iegādātās burciņas ar šo produktu, jo burciņām, kuru saturam piejaukta žurku inde, esot balta uzlīme ar sarkanu apli uz pamatnes, kā arī bojāts vāciņš.

Austrijas iestādes uzskata, ka “HiPP” tiek šantažēts.

“HiPP” pārstāvis Klemenss Preizings aģentūrai DPA sacīja, ka burkas, kuru saturam piejaukta žurku inde, atrastas arī Čehijā un Slovākijā. Viņš piebilda, ka mazumtirdzniecības partneri šajās valstīs piesardzības nolūkā ir izņēmuši no tirdzniecības visas “HiPP” produktu burkas.

“Incidents nekādā veidā nav saistīts ar produkta kvalitāti vai ražošanu,” viņš uzsvēra, norādot, ka notikusi “ārēja noziedzīga iejaukšanās”.

Austrijas Veselības un pārtikas nekaitīguma aģentūra paziņojumā norādīja, ka šis gadījums tiek uzskatīts par šantāžas mēģinājumu, kas vērsts pret bērnu pārtikas ražotāju.

Aģentūra informē, ka žurku indē parasti sastopamās aktīvās sastāvdaļas var pasliktināt asins recēšanu. Iespējamie simptomi ir smaganu asiņošana, asiņošana no deguna, neizskaidrojami zilumi vai asinis izkārnījumos. Simptomi var parādīties pēc divām līdz piecām dienām.

Uzņēmums “HiPP” ir dibināts Vācijā. Kopš 1999. gada tā galvenā mītne atrodas Šveicē.

