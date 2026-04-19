"24 stundas diennaktī dega gaisma…" Ceruss atklāj, ko piedzīvoja izolatorā un kāpēc tika atbrīvots
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Rīgas apgabaltiesa atcēlusi apcietinājumu informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumu krimināllietā iesaistītajam “Corporate Solutions” uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigars Ceruss. Nu viņš TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pastāsta, kas notika laikā, kad viņš atradās cietumā.
Ceruss stāsta, ka pirmo nedēļu pavadījis izolatorā: “Tu esi viens, un tev 24 stundas diennaktī deg gaisma, laikam tas bija mēģinājums mudināt uz neformālu sadarbību.”
Taču jau nākamajā nedēļā viņš tika pārvests uz Rīgas Centrālcietumu.
Cerusam advokāts esot norādījis, ka septiņas dienas ar ieslēgtu gaismu reti kurš tiekot turēts.
Viņš uzskata, ka, ja cilvēkam ir ko teikt, šādos apstākļos cilvēks var sākt sadarboties, taču viņa gadījumā viss esot bijis citādi, jo neesot bijis ko teikt.
Uz jautājumu, kāpēc viņu atbrīvoja, Ceruss atbild, ka aizturēšana bijusi nelikumīga.
