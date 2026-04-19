Naktī uz pirmdienu vietām gaidāms sals, bet īstā “jautrība” sāksies nākamās nedēļas otrajā pusē 0
Naktī uz pirmdienu Latvijā vietām gaidāms sals, bet jaunās nedēļas pirmā diena būs saulaina un sausa, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2…+3 grādiem.
Pirmdiena būs saulaina, vien austrumos debesis palaikam aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7…+12 grādi.
Rīgā naktī debesis būs skaidras un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem, un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli.
Pirmdien galvaspilsētā būs lielākoties saulains un sauss, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem, prognozē LVĢMC.
Prognozes nākamajai nedēļai
Nākamās nedēļas otrajā pusē Latviju sasniegs plašs ciklons, kura ietekmē laika apstākļi pasliktināsies, prognozē LVĢMC. Jaunā nedēļa iesāksies ar pavasarīgi siltu un sausu laiku. Saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens vējš.
Otrdien un trešdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktīs debesis biežāk skaidrosies. Saglabāsies sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2…+3 grādiem, bet dienās tā paaugstināsies līdz +10…+15 grādiem, daudzviet piekrastē būs nedaudz vēsāks – +7…+12 grādi.
Nedēļas otrajā pusē Latviju sasniegs plašs ciklons, kas atnesīs biežākus nokrišņus un brāzmainu vēju, uzlīs galvenokārt valsts austrumos, bet nedēļas nogalē nokrišņi ir gaidāmi jau visā valsts teritorijā.
Nedēļas otrajā pusē naktīs gaisa temperatūra īpaši nemainīsies, daudzviet noslīdot zem nulles, vien piekrastē būs par pāris grādiem siltāk, savukārt dienas kļūs vēsākas, gaisam iesilstot vairs tikai +3…+9 grādu robežās, prognozē