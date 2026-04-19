Izmisums sasniedz jaunu virsotni: raganu maciņus Krievijā piepilda karavīru nauda 0

13:13, 19. aprīlis 2026
Pašpasludinātajai raganai Natālijai Maļinovskai ir jauna klientu bāze: vīrieši, kuri cīnās Ukrainas austrumos. Viņus, tāpat kā arvien lielāku skaitu krievu, piesaista pārdabiskais uz konflikta un ekonomiskās nenoteiktības fona. Par to ziņo medijs Reuters.

Savā aptumšotajā dzīvoklī Maskavā Maļinovska, kura apgalvo, ka spējas mantojusi no vecmāmiņas, piedāvā pakalpojumus, sākot no mīlas burvestībām līdz aizsardzībai pret ļaunumu. Viņa arī bieži parādījusies Krievijas televīzijā.

Demonstrējot, kā viņa nosaka slikto auru pār kāda veselību, velkot aizdegtu sērkociņu virs glāzes, viņa stāsta, ka lielākā daļa cilvēku meklē palīdzību mīlas problēmās. Šo cilvēku starpā ir karavīri, kuri uztraucas par to, vai viņu partneres paliek uzticīgas, kamēr viņi karo.

“Viņi sazinās ar mani, un viņu ir daudz,” sacīja Maļinovska, brīdinot, ka burvestības viņa var veikt tikai klātienē, kad karavīri ir atvaļinājumā. “Frontē rituālu veikt nav iespējams. Kur lai tur dedzina sveces un kā es tās tur vispār nosūtītu?” viņa retoriski vaicā.

Pareizticīgā baznīca, misticisms un tautas aizspriedumi Krievijā ir līdzāspastāvējuši gadsimtiem ilgi – gan caru valdīšanas laikā, gan Padomju Savienības reliģisko represiju ērā.

“Šī brīža ģeopolitiskie un ekonomiskie izaicinājumi Krievijā un visā pasaulē pastiprina trauksmi, izraisot misticisma uzplaukumu,” martā paziņoja valsts aptauju centrs VTsIOM, publicējot datus, kas liecina, ka 85% krievu ir pievērsušies maģiskām praksēm.

“Šādos apstākļos, īpaši uz militāro draudu fona, ticība (neatkarīgi no tā, kādi dievi tajā iesaistīti) pārvēršas par psiholoģiskās aizsardzības rīku,” teikts ziņojumā.

Gandrīz puse krievu uzskata, ka daži cilvēki spēj paredzēt nākotni vai viņiem piemīt maģiskas spējas, liecina aptauja, salīdzinot ar mazāk nekā trešdaļu 2019. gadā.

Pieprasījums pēc kristāla lodēm un aizsargājošiem amuletiem pagājušajā gadā vairāk nekā dubultojies, savukārt apses mietu pārdošanas apjomi – kas it kā aizsargā īpašnieku no ļaunajiem gariem – pieauguši četrkārtīgi.

Velnišķs spēks

Protams, šai praksei ir arī pretinieki. Pagājušajā gadā likumdevēju grupa iesniedza likumprojektu par tādu pakalpojumu kā astroloģijas un dziedniecības reklāmu aizliegšanu, brīdinot, ka tie var izraisīt neaizsargātu cilvēku finansiālu ekspluatāciju.

Patriarhs Kirils, Krievijas Pareizticīgās baznīcas galva, pagājušajā gadā atbalstīja aizlieguma ideju un janvārī nosodīja zīlnieku un ekstrasenu masveida manipulatīvo ietekmi.

“Zīlēšanā ir klātesošs tumšs spēks. Ja brīnumi ietver dievišķu spēku un žēlastību, tad zīlēšana ietver velnišķu spēku,” viņš teica atsevišķā intervijā ziņu aģentūrai TASS, norādot uz saistību ar sātanismu, ko Augstākā tiesa pagājušajā gadā pasludināja par nelikumīgu.

