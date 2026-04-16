VIDEO. "Es policijas redzeslokā neesmu nonākusi bieži…" Šerpā latgaļu dāma Margarita Kolosova atminas savu "kodienu" kapos
Šerpā latgaļu dāma Margarita Kolosova šovā "Slavenības. Bez filtra" devās ciemos pie savas senās paziņas Jolantas. Kopā ar viņu uz Madonu devās arī Margaritas meita Annija. Omulīgā gaisotnē dāmas ļāvās vaļsirdīgām sarunām, atsaucot atmiņā brīdi, kad abu draudzība no virtuālās vides pārcēlās uz realitāti.
Margarita stāsta, ka viss sācies ar kopīgu domubiedru grupu internetā: "“TikTok” mums bija grupa – mēs nolēmām visi braukt uz Siguldu. Tā bija tā vieta, kur mēs pirmo reizi visi viens otru ieraudzījām klātienē," stāsta Margarita. Draudzeņu sarunās uzpeldēja arī kāds visai komisks atgadījums, kas norisinājās Siguldā tieši pie kapsētas. Toreiz vietējos iedzīvotājus ne pa jokam nokaitināja trokšņainā kompānija, kā rezultātā notikuma vietā ieradās likumsargi.
Margarita, kavējoties atmiņās par saspringto auto novietošanas situāciju tūristu pārpildītajā pilsētā, klāsta: "Tas bija tas laiks, kad Sigulda ir pilna, mašīnas nav kur nolikt, bet mums vajag vietu, kur noparkot." Viņa arī piebilst, ka tie bija vēl "labie laiki", kad viņai patika rums "Kapteinis Morgans".
Analizējot savus toreizējos paradumus un attiecības ar grādīgajiem dzērieniem, viņa atzīst: "Es nenožēloju nevienu momentu, ka tajā laikā “buhāju”, “dzenāju ērci, cērmes” pa vēderu, dzenāju asinis. Tas ir viens neliels dzīves posms. Jā, es kompānijā varēju mierīgi ieplēst iekšā gan 100, gan 200, gan 300 gramus!" Draudzenes ar smiekliem atceras, kā mēģinājušas slēpt alkohola pudeli, kad pamanījušas policijas ekipāžu. Margarita joko, ka toreiz "Kapteinis" operatīvi pazudis aiz mugurām.
"Vienam cilvēciņam… vai divas viņas bija? Viņām nepatika, ka mēs tur sēžam. Pēc neilga laika atbrauc zēni ar mirgalkām, a mēs sēžam pieturā," smejoties stāsta Margarita un piebilst, ka, kad policists vaicājis, ko kompānija tur dara, viņa atbildējusi, ka viņi "autobusu gaida".
Lai gan pēc grafika neviens transports vairs nebija gaidāms, policisti pret kompāniju izturējušies saprotoši un ļāvuši viņiem vienkārši doties prom. Noslēgumā Margarita ar sev raksturīgo sarkasmu rezumē savu pieredzi ar valsts institūcijām: "Es policijas redzeslokā neesmu nonākusi bieži – biežāk policija ir nonākusi manā redzeslokā. Gan ceļu policisti, gan pašvaldības policisti, gan visi pārējie. Diezgan pozitīvi cilvēki, ja kas!"
