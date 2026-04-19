Situācija iziet ārpus kontroles – Trampa pašdarbība Irānas jautājumā padomniekiem sagādā galvassāpes 0

18:10, 19. aprīlis 2026
Donalda Trampa padomnieki mudina viņu ierobežot publiskos komentārus par karu Irānā, īpaši spontānos izteikumus, jo tie kaitē ASV prezidenta reitingiem un viņa publiskajam tēlam kopumā. Tomēr pats Tramps šos aicinājumus ignorē, raksta The Wall Street Journal (WSJ).

Izdevums min daudzus piemērus tam, kā Donalds Tramps sniedz pretrunīgus paziņojumus gan savā sociālajā tīklā “Truth Social”, gan tiešos komentāros žurnālistiem. Dažu stundu laikā viņš var te solīt civilizāciju iznīcināšanu, te stāstīt par gandrīz noslēgtu mūžīgo mieru un vispasaules labklājību. Viņš brīžiem pieprasa NATO palīdzību Hormuza šauruma atbloķēšanai, bet brīžiem apgalvo, ka ASV nekāda palīdzība nav vajadzīga.

Pēc izdevuma sarunbiedru teiktā, bieži šie paziņojumi tiek sniegti bez saskaņošanas ar tuvākajiem padomniekiem, kas apdraud diplomātiskos centienus.

“Trampa tuvākie palīgi ieteica prezidentam ierobežot improvizēto interviju skaitu, jo tās tikai pārliecināja sabiedrību, ka viņa paziņojumi ir pretrunīgi. Uz kādu laiku viņš piekrita savaldīties, taču drīz vien viss atgriezās vecajās sliedēs,” teikts WSJ publikācijā.

Daži padomnieki aicināja Trampu vērsties pie nācijas ar uzrunu, lai nomierinātu sabiedrību un parādītu, ka Baltajam namam ir skaidrs plāns attiecībā uz Irānu. Sākumā Tramps pretojās, tomēr 1. aprīlī uzstājās ar runu. Tajā prezidents klāstīja par panākumiem kaujas laukā un to, ka ASV militārie mērķi tiks sasniegti “ļoti drīz”, taču tā arī nepaskaidroja, kā tieši ASV izies no šī kara.

Kā zināms, situācija ap Hormuza šaurumu ir strauji saasinājusies. Pēc sākotnējiem paziņojumiem par ūdensceļa šķietamo atbloķēšanu, kuģošana atkal ir ierobežota. Jau fiksētas apšaudes Omānas tuvumā.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.