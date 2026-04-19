VIDEO. "Tūdaliņu līmenis!" Didrihsones kulinārijas eksperimenti liek viesnīcu darbiniekiem šausmās saķert galvu

14:53, 19. aprīlis 2026
Latvijas sociālo tīklu vidē uzvirmojusi kārtējā asā diskusija, kuras centrā nonākusi influencere un uzņēmēja Elīna Didrihsone un viņas visai savdabīgie paradumi, apmetoties viesnīcās. Viņas kulinārās aktivitātes daudziem interneta lietotājiem likušas neizpratnē saķert galvu.

FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā! 7
“Tas jau ir jauns līmenis!” Pircēji piefiksējuši, ka mājražotāju tirdziņos nopērkamās olas nemaz nav tik labas 4
“Drīz viss mainīsies!” Rosļikova ieraksts sociālajos tīklos izsauc milzīgu sašutuma vētru latviešos
Kamēr influencere savos sociālo tīklu kontos demonstrē greznu dzīvesveidu, viņas izvēle viesnīcas numuriņā vārīt olas tējkannā daļai sabiedrības šķitusi nesavienojama ar viņas tēlu.

Sociālo tīklu lietotāji nav taupījuši asus vārdus, norādot, ka šāda rīcība drīzāk atgādina “tūdaliņu līmeni”, nevis veiksmīgas uzņēmējas ikdienu.

FOTO. Pilnas saujas dzintaru! Latvieši dalās neticamos atradumos Mellužos, Dubultos un citviet
Baudām pavasari, kamēr vēl var: laika prognoze otrdienai
Vai zini, kad cilvēks oficiāli tiek uzskatīts par vecu? Nosaukts konkrēts vecums, kas daudzus var pārsteigt

Citi neizpratnē jautā, vai tiešām turīgam cilvēkam pietrūkst līdzekļu, lai paēstu vakariņas restorānā.

Situāciju vēl vairāk saasinājis jautājums par etiķeti un cieņu pret nākamo viesu ērtībām. Kā norāda komentētāji, tējkannas nav paredzētas pārtikas produktu vārīšanai un pēc šādiem “eksperimentiem” inventārs bieži vien kļūst nelietojams. “Es strādāju viesnīcā. Visādus brīnumus esmu pieredzējusi. Ir gadījies, kad ķīnieši vāra tējkannā nūdeles, un tad tā, protams, vairs nav lietojama,” kāda sieviete skaidro.

“Trakākais, kas ir redzēts vai lasīts, ka viesnīcu tējkannās mazgā apenes un zeķes,” vēl kāds piebilst.

Kopumā sabiedrības reakcija ir noraidoša, un daudzi uzskata, ka šāda veida saturs ir vienkārši absurds. Izskanējušas pat ironiskas piezīmes, ka olas tikpat labi varēja mēģināt pagatavot mikroviļņu krāsnī, ja jau tējkanna kļuvusi par universālo katlu.

Arī kulinārijas blogerim Rojam Puķem ir savs viedoklis par redzēto.

SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Es neuzticos aptiekas zālēm,” Elīnas Didrihsones skaļais izteikums sadusmo sabiedrību, iesaistās arī PTAC
Viens no plāna punktiem ir mīlēties ar vīru: Didrihsone publicē savu februāra plānu, cerot atgriezties pie “dzelžainas disciplīnas”
FOTO. Laiks parādīt īstenību! Elīna Didrihsone pirmo reizi parāda degunu pirms un pēc operācijas
