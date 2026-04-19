VIDEO. "Tūdaliņu līmenis!" Didrihsones kulinārijas eksperimenti liek viesnīcu darbiniekiem šausmās saķert galvu
Latvijas sociālo tīklu vidē uzvirmojusi kārtējā asā diskusija, kuras centrā nonākusi influencere un uzņēmēja Elīna Didrihsone un viņas visai savdabīgie paradumi, apmetoties viesnīcās. Viņas kulinārās aktivitātes daudziem interneta lietotājiem likušas neizpratnē saķert galvu.
Kamēr influencere savos sociālo tīklu kontos demonstrē greznu dzīvesveidu, viņas izvēle viesnīcas numuriņā vārīt olas tējkannā daļai sabiedrības šķitusi nesavienojama ar viņas tēlu.
Sociālo tīklu lietotāji nav taupījuši asus vārdus, norādot, ka šāda rīcība drīzāk atgādina “tūdaliņu līmeni”, nevis veiksmīgas uzņēmējas ikdienu.
Citi neizpratnē jautā, vai tiešām turīgam cilvēkam pietrūkst līdzekļu, lai paēstu vakariņas restorānā.
Situāciju vēl vairāk saasinājis jautājums par etiķeti un cieņu pret nākamo viesu ērtībām. Kā norāda komentētāji, tējkannas nav paredzētas pārtikas produktu vārīšanai un pēc šādiem “eksperimentiem” inventārs bieži vien kļūst nelietojams. “Es strādāju viesnīcā. Visādus brīnumus esmu pieredzējusi. Ir gadījies, kad ķīnieši vāra tējkannā nūdeles, un tad tā, protams, vairs nav lietojama,” kāda sieviete skaidro.
“Trakākais, kas ir redzēts vai lasīts, ka viesnīcu tējkannās mazgā apenes un zeķes,” vēl kāds piebilst.
Didrihsones next level- viesnīcas tējkannā vārīt olas. Tehniski jau var…bet tajā brīdī, kad nākamajam viesim tēja būs ar olu aromātu, kļūst skaidrs-robeža starp izdomu un elementāru cieņu pret citiem ir nevis pārkāpta, bet ignorēta. 🤮 pic.twitter.com/khKYEUg3GC
— KaraLienes dzīves gudrības🇺🇦🇱🇻 (@Karalienezin) April 18, 2026
Kopumā sabiedrības reakcija ir noraidoša, un daudzi uzskata, ka šāda veida saturs ir vienkārši absurds. Izskanējušas pat ironiskas piezīmes, ka olas tikpat labi varēja mēģināt pagatavot mikroviļņu krāsnī, ja jau tējkanna kļuvusi par universālo katlu.
Arī kulinārijas blogerim Rojam Puķem ir savs viedoklis par redzēto.