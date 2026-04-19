Zināmas detaļas par notikušā apstākļiem Talsos, kur jaunietis pēc treniņa iedzēra cauruļu tīrītāju 0

LETA
16:20, 19. aprīlis 2026
Kāds jaunietis Talsos pēc treniņa, sajaucot pudeles, nejauši iedzēris ķīmisku vielu, kas varētu būt cauruļu tīrītājs, noskaidroja aģentūra LETA. Spriežot pēc pašlaik pieejamās informācijas, viņš sajaucis to ar ūdens pudeli.

Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova, policijā saņemta informācija, ka 14. aprīlī kāds zēns no Talsiem nogādāts medicīnas iestādē Rīgā ar, iespējams, ķīmiskiem apdegumiem. Par notikušo sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.

Talsu novada pašvaldības pārstāve Inga Priede aģentūrai LETA sacīja, ka negadījums noticis pēc treniņa sporta halles garderobē. Pašvaldības rīcībā esošā informācija liecina, ka kāds puisis sajaucis ūdens pudeles un nejauši iedzēris no pudeles, kurā bija cauruļu tīrīšanas līdzeklis. Ķīmiskā viela bija ielieta līdzīgā pudelē, kādu izmanto jaunieši ūdenim.

Talsu novada pašvaldība aicina bērnu un jauniešu vecākus, izglītības iestāžu darbiniekus un sabiedrību kopumā vērst pastiprinātu uzmanību uz bērnu un jauniešu drošību. Pašvaldība publiskā paziņojumā rosina pievērst uzmanību tam, ko jaunieši ņem līdzi uz skolu, ko iegādājas tirdzniecības vietās un kā pavada brīvo laiku.

Arvien biežāk novērojamas bīstamas tendences, ka skolēni, neapzinoties sekas, var nodarīt smagus veselības bojājumus, novērojusi pašvaldība. Jaunieši eksperimentē ar ķīmiskām vielām, izgatavo spridzekļus, lieto nezināmas izcelsmes šķidrumus, nepārliecinās par dzērienu saturu, lieto nepiemērotus medikamentus, kā arī rīkojas pārgalvīgi, izmantojot dažādus transportlīdzekļus, bet šāda rīcība var radīt nopietnus veselības traucējumus un apdraudēt dzīvību, brīdina vietvara.

Pašvaldība norāda, ka svarīgi ir dzert tikai no savas pudeles, nekādā gadījumā nedrīkst dzert no svešām pudelēm un ēst citiem paredzēto ēdienu. “Aicinām būt vērīgiem, runāt ar bērniem par riskiem un sekām, kā arī nekavējoties reaģēt uz aizdomīgām situācijām,” minēts pašvaldības paziņojumā.

