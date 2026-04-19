VIDEO. Tas var būt dzīvībai bīstami! Kas patiesībā notiek, kad negaisa laikā paceļas mati?
Sociālajos tīklos izplatījies video no Austrālijas, kurā redzama bīstama parādība – negaisa laikā sievietei pēkšņi mati pacēlušies stāvus. Šādu parādību iespējams novērot arī pie mums. Bet, ko tā vēsta?
Eksperti skaidro, ka šāds efekts var liecināt par ļoti spēcīgu statiskās elektrības uzkrāšanos gaisā tieši pirms zibens spēriena. Tas nozīmē, ka zibens var trāpīt pavisam tuvu – pat dažu sekunžu laikā.
Šī parādība rodas, kad no negaisa mākoņa uz zemi virzās negatīvi lādētas daļiņas, savukārt no zemes uz augšu paceļas pozitīvais lādiņš. Šie “straumējumi” jeb elektriskie izlādes ceļi veidojas no dažādiem objektiem – īpaši no metāla priekšmetiem vai augstākiem punktiem.
Tieši šajā brīdī cilvēka ķermenis var kļūt par vienu no potenciālajiem zibens “mērķiem”.
Speciālisti uzsver – ja negaisa laikā jūti, ka mati sāk celties stāvus vai novēro līdzīgas statiskās elektrības pazīmes, nekavējoties jāmeklē patvērums ēkā vai automašīnā. Tas var būt izšķiroši dzīvības glābšanai.