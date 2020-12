No šodienas visiem bērnudārzos strādājošajiem būs jānēsā sejas maskas. Skolās gan skolotājiem, gan skolēniem būs jālieto sejas maskas no 4. janvāra. Publiskās iekštelpās, tajā skaitā darbavietās, visiem jālieto mutes un deguna aizsegi. Foto no “LA” arhīva

Dzīve vientulībā līdz 11. janvārim. No šodienas spēkā stājas vairāki ierobežojumi





Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Patlaban daudzās Eiropas Savienības valstīs saslimstība ar kovidu samazinās vai situācija stabilizējas, bet to nevar teikt par Latviju, Igauniju, Lietuvu, Zviedriju un Portugāli, jo tur tiek konstatēta arvien plašāka slimības izplatība.

Epidemiologs Jurijs Perevoščikovs pastāstīja, ka pēdējo septiņu dienu laikā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, slimības kāpums esot par 41 procentu lielāks.

To nevarot saistīt ar plašāku iedzīvotāju testēšanu, bet, kā sacīja Perevoščikovs, ar to, ka slimība patiešām izplatās. Nedēļas laikā strauji palielinājies slimnīcās ievietoto pacientu skaits – aizvadītajā nedēļā tas pieaudzis līdz pat 65 slimniekiem dienā.

Ņemot vērā šo nelabvēlīgo fonu, Latvijas valdība ir pagarinājusi ārkārtējo situāciju līdz nākamā gada 11. janvārim un otrdien desmit stundu ilgā sēdē vienojās par vēl stingrākiem ierobežojumiem.

Katrai jomai, par kuru tika spriests, esot veltīta vismaz pusotra stunda. Daži valdības pārstāvji atzina, ka sēde ievilkusies tādēļ, ka pieklibojot darba un sarunu organizācija.

Valdība nolēmusi, ka, sākot no šīs nedēļas, sestdienās, svētdienās un svētku dienās nedrīkstēs strādāt daudzi veikali, ka drīkstēs tirgot tikai pārtikas un higiēnas preces. Bet pārtikas lielveikalos līdz šim ir pieejamas arī citas preces. Vai tās nepārdos un, ja pārdos, vai tā nebūs konkurences kropļošana, jo citi veikali, kur tās tirgo, būs slēgti?

“Mēs nespriedām par konkurenci, bet gan cilvēku kontaktēšanās ierobežojumiem. Mēs runājām par produktu grupām, nevis veikaliem, kurus ārkārtējās situācijas laikā vajadzētu slēgt. Ideāli nekad nebūs,” atzina tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Alkohols nav pirmās nepieciešamības prece

Valdība vienojās ierobežot alkohola un cigarešu tirdzniecību, jo tās nav pirmās nepieciešamības preces, tādēļ nedēļas pēdējās divās dienās, kā arī svētku laikā šīs preces nav atļauts tirgot. Darbdienās gan visi veikali un tirdzniecības centri neatkarīgi no platības varēs strādāt, kā ierasts.

Alkohols nav pirmās nepieciešamības prece, turklāt tā lietošana var tikt saistīta ar plašāku socializēšanos, kas savukārt noved pie augstākiem Covid-19 izplatīšanās riskiem, trešdien preses konferencē pauda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

SPKC eksperts skaidroja, ka aizliegums tirgot alkoholu un cigaretes brīvdienās un svētku dienās nav tiešs epidemiologu lēmums, bet “mēs to atbalstām”.

“Kā sabiedrības veselības speciālists es nevaru piekrist, ka alkohols ir tas, kas ir primāri vajadzīgs. Turklāt alkohola lietošana veicina socializēšanos,” sacīja Perevoščikovs.

15 kvadrātmetru platība

No šodienas, 3. decembra, veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt skaidri redzamai pie ieejas.

Mazās telpās apmeklētāji drīkst iet pa vienam.

Bet kā izkontrolēt, vai lielākās tirdzniecības vietās ir valdības noteiktā kvadratūra uz cilvēku? Ministru prezidents Krišjānis Kariņš iesaka apmeklētāju skaitu regulēt, novietojot pie veikala ieejas konkrētu skaitu precēm paredzēto ratiņu vai grozu.

Jautājums, kā regulēt pircēju skaitu, tika uzdots arī Valsts kancelejas vadītājam Jānim Citskovskim, kurš vakar preses konferencē informēja par principiem, pēc kādiem jāvadās ārkārtējās situācijas laikā.

Viņš aicināja cilvēkus izvērtēt veikalu apmeklējuma nepieciešamību – ja cilvēki būšot apzinīgi, tad pircēju plūsma mazināšoties.

Skaistumkopšanas saloni var strādāt

Ministri secinājuši, ka kļūdījušies, liedzot strādāt skaistumkopšanas saloniem, un valdība nolēma, ka tie var turpināt savu darbu. Iepriekš šis lēmums tika pieņemts pēc epidemiologu ieteikuma, taču daudzi saloni esot savu darbību turpinājuši nelegāli, tādējādi vēl vairāk apdraudot epidemioloģisko drošību, un šo procesu nav bijis iespējams izkontrolēt.

Tagad būšot skaidri redzams, kā šajās klientu apkalpošanas vietās tiekot ievērotas visas izvirzītās prasības, lai neļautu izplatīties koronavīrusam.

Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumu klientiem pirms pakalpojuma saņemšanas būs jāaizpilda anketa, norādot uzvārdu un kontaktinformāciju. Pakalpojumi jāsniedz pēc iepriekšēja pieraksta, vienam apmeklētājam paredzot vismaz desmit kvadrātmetrus no apmeklētājiem pieejamās telpu platības.

Inficējas pusaudži

Epidemiologs J. Perevoš­čikovs teica, ka ar kovidu saslimušo bērnu un pusaudžu skaits līdz 14 gadu vecumam konsekventi samazinoties, kopš ieviesti stingrāki ierobežojumi. Nedēļas laikā tie ir bijuši tikai 5–6% no visiem saslimšanas gadījumiem.

Tomēr vislielākie inficēšanās riski konstatēti 11–12 gadus veciem pusaudžiem, kā arī jauniešiem no 16 līdz 19 gadiem. Tāpēc ir pieņemts lēmums no 7. decembra arī piekto un sesto klašu skolēnu mācības organizēt attālināti.

Atgādināšu, ka patlaban attālināti mācās 7.–12. klašu audzēkņi. Bet pirmo četru klašu skolēni varēs doties uz skolu. Arī pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi drīkstēs apmeklēt bērnudārzus.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš gan bija par to, ka pirmo četru klašu skolēniem būtu jādod brīvdienas un jāpagarina mācību gads vasarā, bet šis priekšlikums neguva vairākuma atbalstu.

Bērnudārzu darbiniekiem jānēsā sejas maskas

“Turpinām ievērot trīs kvadrātmetru platību vienam izglītojamajam, kas bija noteikta arī iepriekš. No 3. decembra ne tikai skolēniem un pedagogiem, bet arī bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jāvalkā sejas maska.

Savukārt no nākamā gada 4. janvāra pilnīgi visiem – gan skolēniem, gan skolotājiem – mācību stundu procesā un arī ārpus stundām jābūt ar sejas masku.

Līdz šim, iegūstot augstāko vai profesionālo izglītību, praktiskajās nodarbībās klātienē varēja piedalīties līdz 10 cilvēkiem, bet patlaban šis skaits ir ierobežots līdz vienam cilvēkam un vienam pedagogam.

Arī interešu izglītība klātienē var notikt tikai un vienīgi individuāli,” pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta vadītājs Juris Zīvarts.

Maskas skolēniem un pedagogiem tiks izsniegtas bez maksas un par to rūpēsies pašvaldības.

Kad tas beigsies?

Ierobežojumi varētu tikt samazināti, ja kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju sasniegs 50 saslimstības gadījumus, pieļāva infektologs Uga Dumpis.

Decembra sākumā šis rādītājs mūsu valstī ir 335 saslimstības gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, bet kopumā Eiropā tas ir sasniedzis 549 gadījumus.

Valdības pieņemtie ierobežojumi

No 3. decembra ikvienam ikdienas gaitās jāievēro “2+2” princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tajā skaitā Ziemassvētku tirdziņu, darbība. Bibliotēkas drīkst klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai un, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmeklētājiem joprojām ir pieejami muzeji.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst apciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepieciešama aprūpe, ievērojot “2+2” principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aizsegus.

Reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās sapulces, piketi un gājieni ārpus telpām, bet uz tiem var pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības – divu metru distanci.

No 3. decembra klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai profesionālajiem sportistiem. Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai individuāli vai divatā ar treneri, savukārt grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus telpām.

Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Sabiedriskajā transportā sejas maskas jālieto gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, tai skaitā bērniem no 7 gadu vecuma.

Publiskās iekštelpās, tajā skaitā darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, jālieto mutes un deguna aizsegi.

No 7. decembra sabiedriskajā transportā mutes un deguna aizsegs jālieto arī bērniem no 7 gadu vecuma.

AVOTS: Ministru kabinets