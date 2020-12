Kalviņš skaidro, kāpēc ar Covid -19 var saslimt vēlreiz Ieteikt 1





Skatītājs jautā. Pavasarī izslimoju Covid-19, tagad esmu kontaktpersona un jādodas izolācijā. Kāpēc? “RīgaTV24” raidījumā “Uz līnijas” skaidro Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ivars Kalviņš.

Kalviņš norāda, ka nav izslēgts, ka tas, kas ir pārslimojis Covid-19, saslimst vēlreiz.

“Ir hipotēze, bet patlaban jau pierādīta versija, ka īstenībā vīruss nekur nav bijis aizgājis pavisam. Viņš ir vienkārši nomaskējies, jo vīruss mēdz sagraut šūnas, un šūnām apkārt ir apvalciņi – kā ziepju burbulis, bet tas sastāv no tādiem tauku slānīšiem. Un tas vīruss paņem gabaliņu no tā apvalciņa, apveļ sev riņķī un paslēpjas vidū. Imūnsistēma redz tikai to normālās šūnas apvalciņu, ārējo izskatu – vīruss sēž iekšā. Pēc zināma laika, kad viņš jūt, ka imūnsistēma ir nomierinājusies, viņš no tā pūslīša tiek ārā un inficē vēlreiz,” skaidro Kalviņš.