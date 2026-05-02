“Ēdīsim vecus s*dus par pilnu cenu…” EM rosina atļaut tirgot produktus ar beigušos derīguma termiņu – kas par to sakāms iedzīvotājiem? 0
Jau iepriekš vēstījām, ka Ekonomikas ministrija (EM) rosina atteikties no pārtikas produkta izcelsmes valsts norādīšanas, saglabājot šo pienākumu tikai gadījumos, ja izcelsmes valsts ir Latvija, kā arī atļaut tirgot produktus ar beigušos derīguma termiņu, liecina EM izstrādātais rīcības plāns tirdzniecības nozares atbalstam.
Kā viens no mazumtirgotāju norādītajiem risinājumiem, kas būtiski samazinātu administratīvo slogu mazumtirgotājiem, vienlaikus saglabājot pozitīvu ietekmi uz vietējo produktu izcelšanu, būtu paredzēt pienākumu norādīt pārtikas produkta izcelsmes valsti tikai gadījumos, ja tā ir Latvija. Attiecīgi ražotājs vai piegādātājs norādītu Latvijas izcelsmi, savukārt citos gadījumos izcelsmes valsts norāde cenu zīmē nebūtu obligāta, skaidro EM.
Tāpat kā vienu no elementiem, lai panāktu pamata pārtikas produktu cenu samazinājumu, EM saskata pārtikas, kurai beidzies termiņš “Ieteicams līdz…”, izplatīšanu mazumtirdzniecībā. Vienlaikus šādas pārtikas izplatīšana nedrīkst ietekmēt pārtikas nekaitīgumu, uzsver EM.
Šim mērķim EM ieskatā būtu nepieciešams atbilstošs pilnvarojums Pārtikas aprites uzraudzības likumā Ministru kabinetam noteikt prasības šādas pārtikas izplatīšanai mazumtirdzniecībā. Pēc tam attiecīgi būtu jāpārskata Ministru kabineta noteikumi par pārtikas izplatīšanu pēc minimālā derīguma termiņa beigām, iestrādājot nosacījumus izplatīšanas prasībām.
EM norāda, ka šāda pārtika būtu novietojama atsevišķā plauktā ar patērētājiem skaidri norādītu informāciju, ka pārtikai ir beidzies derīguma termiņš. Tas EM ieskatā veicinātu pārtikas izmešanas samazinājumu, kā arī iespēju patērētājiem iegādāties šādu pārtiku par zemākām cenām. Šis risinājums Latvijas tirgus dalībniekiem ļautu nezaudēt vairākus miljonus eiro katru gadu, novēršot pārtikas un citu produktu atkritumu radīšanu.
EM norāda, ka vairākās Eiropas valstīs preces drīkst tirgot arī pēc “Ieteicams līdz…” termiņa, ja tās ir drošas un skaidri marķētas kā preces “pēc ieteicamā termiņa”. Lai gan Latvijā šādas preces drīkst ziedot noteiktiem ziedojumu saņēmējiem, EM uzskata, ka šis risinājums nav pietiekams, lai novērstu lietošanai derīgas pārtikas nonākšanu atkritumos.
EM norāda, ka rīcības plāns izstrādāts pēc ministrijas iniciatīvas, reaģējot uz ilgstoši novēroto situāciju pārtikas produktu mazumtirdzniecībā – noturīgi augstajām pārtikas produktu cenām veikalu plauktos, kur būtiska daļa no mājsaimniecību izdevumiem tiek veltīta pārtikas produktu iegādei.
Taču, vai Latvijas iedzīvotāji ir par vai pret šādu EM ierosinājumu atļaut tirgot produktus ar beigušos derīguma termiņu? Kāds vīrietis sociālajā tīklā “Threads” raksta: “Interesants rosinājums izskanējis valdības kuluāros. Ka pastāv iespēja atļaut pārdot par zemu cenu arī produktus ar beigušos derīguma termiņu. Kā pārtikas nozares labs speciālists varu apgalvot – produktu absolūtais vairums būs lieliski arī dienu – pāris dienu – pat nedēļu pēc derīguma termiņa iestāšanās. Piemēram, iepakotā pārtika. Visas vītinātās gaļas, vairums sieru u.c. Esmu ļoti PAR iniciatīvu. Jūsu domas?”
Komentāru sadaļā izskan gan atbalstoši komentāri, gan noraidoši komentāri šādam ierosinājumam. Piemēram, Ivo norāda, ka vajag noteikti izvērtēt atsevišķas produktu grupas, lai neriskētu ar pārtikas saindēšanos.
Armands norāda: “Ja glabāšnā ievērots pareizs temperatūras režīms, protms – produktiem nebūs ne ainas arī krietnu laiku pēc termiņa. 3C ledusskapī man vakumā pakots mazsālīts lasis šķēlēs nostāvēja 43 dienas virs termiņa, aizmirsts tālajā stūrī. Ne vainas. Līdzīgi ar lielu daudzumu produktu. Ideja atbalstāma, tikai ar vienu labojumu: šādus produktus vajadzētu atdot bez maksas. Jo tas veikaliem, distribūtoriem būs izdevīgāk kā vadāt turp/šurp.”
Lūk, ko domā citi: