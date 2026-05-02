Peskovs “izšāvis no gurniņa”: Slaidiņš “iztulko” krievu pretrunīgo retoriku 0
Krievijas amatpersonu pēdējie izteikumi liecina par pretrunīgu un vienlaikus agresīvu retoriku, kas, pēc militāro ekspertu domām, vairāk atspoguļo iekšējas problēmas, nevis reālu spēku. NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par kadardarbību Ukrainā” norāda, ka Kremļa pārstāvju teiktais arvien biežāk ir savstarpēji pretrunīgs.
Viņš pievērš uzmanību tam, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs vienlaikus izsaka draudus Ukrainai, bet arī apgalvo, ka Krievija esot neatņemama Eiropas sastāvdaļa un ka Eiropas drošība bez Maskavas līdzdalības neesot iespējama. Šāda pozīcija, pēc eksperta domām, ir paradoksāla, ņemot vērā Krievijas rīcību pēdējos gados.
Slaidiņš uzsver, ka līdzīga retorika izskan arī no Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova, kurš apsūdz Rietumus par agresiju pret Krieviju un uzskata, ka Ukraina bez ārvalstu atbalsta nespētu pretoties. Tas, pēc eksperta teiktā, atspoguļo Krievijas skatījumu, kurā citu valstu pretošanās tiek uztverta kā nepieļaujama.
Vienlaikus šie izteikumi izskan laikā, kad Eiropas Savienība pieņēmusi lēmumus par ievērojamu finansiālu atbalstu Ukrainai. Tas, pēc Slaidiņa domām, varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Krievijas retorika kļūst asāka.
Eksperts uzskata, ka šāda komunikācija drīzāk liecina par spriedzi un neapmierinātību pašā Krievijā, nevis gatavību plašākam karam ar Rietumiem. Viņš norāda, ka pēdējā gada laikā Krievijas militārās spējas nav bijušas pārliecinošas, un Ukrainas triecieni dziļāk Krievijas teritorijā tikai pastiprina šo situāciju.
Kopumā Slaidiņš secina, ka Maskavas retorika šobrīd vairāk ir mēģinājums ietekmēt informācijas telpu un radīt iespaidu par savu nozīmi, nevis reāls spēka demonstrējums.