Peskovs “izšāvis no gurniņa”: Slaidiņš “iztulko” krievu pretrunīgo retoriku 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:26, 2. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas amatpersonu pēdējie izteikumi liecina par pretrunīgu un vienlaikus agresīvu retoriku, kas, pēc militāro ekspertu domām, vairāk atspoguļo iekšējas problēmas, nevis reālu spēku. NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par kadardarbību Ukrainā” norāda, ka Kremļa pārstāvju teiktais arvien biežāk ir savstarpēji pretrunīgs.

Kokteilis
Sanitas, Elīnas, Daces, Niki un Pauli? Latviešu meiteņu un zēnu vārdi, kuri tulkojumā iegūst stipri dīvainu nozīmi
TV24
Krievu propagandists, iespējams, pirmo reizi atvēra muti un pateica patiesību 3
Ko noklusē pārdevējs? 12 “sarkanie karogi” lietota auto sludinājumā 2
Lasīt citas ziņas

Viņš pievērš uzmanību tam, ka Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs vienlaikus izsaka draudus Ukrainai, bet arī apgalvo, ka Krievija esot neatņemama Eiropas sastāvdaļa un ka Eiropas drošība bez Maskavas līdzdalības neesot iespējama. Šāda pozīcija, pēc eksperta domām, ir paradoksāla, ņemot vērā Krievijas rīcību pēdējos gados.

Slaidiņš uzsver, ka līdzīga retorika izskan arī no Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova, kurš apsūdz Rietumus par agresiju pret Krieviju un uzskata, ka Ukraina bez ārvalstu atbalsta nespētu pretoties. Tas, pēc eksperta teiktā, atspoguļo Krievijas skatījumu, kurā citu valstu pretošanās tiek uztverta kā nepieļaujama.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pēc “uzvaras” pār Irānu Tramps apsver jaunu karu, vēsta “Politico”
“Kaut ko tādu redzu pirmo reizi…” Pircēji kādā no pārtikas veikaliem Rīgā novērojuši visai interesantu paņēmienu produktu uzglabāšanai
VIDEO. Dzīves beigas un sākums vienuviet: Lietuvā kādā kapu kopiņā pīle perē olas

Vienlaikus šie izteikumi izskan laikā, kad Eiropas Savienība pieņēmusi lēmumus par ievērojamu finansiālu atbalstu Ukrainai. Tas, pēc Slaidiņa domām, varētu būt viens no iemesliem, kāpēc Krievijas retorika kļūst asāka.

Eksperts uzskata, ka šāda komunikācija drīzāk liecina par spriedzi un neapmierinātību pašā Krievijā, nevis gatavību plašākam karam ar Rietumiem. Viņš norāda, ka pēdējā gada laikā Krievijas militārās spējas nav bijušas pārliecinošas, un Ukrainas triecieni dziļāk Krievijas teritorijā tikai pastiprina šo situāciju.

Kopumā Slaidiņš secina, ka Maskavas retorika šobrīd vairāk ir mēģinājums ietekmēt informācijas telpu un radīt iespaidu par savu nozīmi, nevis reāls spēka demonstrējums.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Uzmetīsi uz Latvijas? Vējš aizpūtīs atpakaļ…” Zatlers atklāj, kāpēc, viņaprāt, baidīties no atomsprādziena ir bezjēdzīgi
Cik daudz Ziemeļkorejas karavīru krituši Ukrainā? Zināms aptuvenais skaitlis
Miera sarunas ir tikai aizsegs: lūk, kādu trumpi Ukraina patiesībā tur savās rokās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.