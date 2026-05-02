VIDEO. No Latvijas? Tad klausies! Turcijas kūrorta darbinieks pārsteidz ar frāzēm latviski 0
Sociālajā tīklā “TikTok” lielu uzmanību izpelnījies lietotāja Edgara publicēts video no Turcijas, kur redzams kāds kūrorta darbinieks, kurš patīkami pārsteidzis latviešu tūristus.
Uzzinājis, ka viesi ir no Latvijas, darbinieks nekavējoties sācis runāt latviešu valodā, turklāt ar humoru un enerģiju, sajaucot to ar krievu valodas vārdiem.
“O, Latvija? Johaidī ar ārā!” viņš iesaucas, turpinot ar: “Sveiki! Kā iet? Viss labi?”, “Atlaides, atlaides, atlaides…” un pat “Es tevi mīlu!”.
Video aprakstā teikts: “Tā mums notiek Turcijā,” un redzams, ka šāda attieksme viesus patiesi iepriecinājusi.
Arī paši ceļotāji video fonā neslēpj pozitīvas emocijas, savukārt komentāros cilvēki slavē darbinieka centību un valodu prasmes, atzīstot – šādi mirkļi padara ceļojumu vēl īpašāku.