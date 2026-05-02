Foto. Scanpix/AP Photo/Mark Schiefelbein

Tramps ziņo Kongresam, ka karadarbība Irānā ir beigusies, taču ir kāda nianse

11:09, 2. maijs 2026
ASV prezidents Donalds Tramps informējis Kongresa locekļus par kara ar Irānu noslēgumu. Kā ziņo Politico, attiecīgā Baltā nama vēstule nosūtīta likumdevējiem laikā, kad turpinās juridiski strīdi par prezidenta pilnvarām turpināt militāro kampaņu pret Irānu.

Šāds paziņojums izskanējis brīdī, kad militārā operācija sasniedza 60 dienu termiņu, ko nosaka 1973. gada Kara pilnvaru rezolūcija. Saskaņā ar šo likumu prezidentam ir jāpārtrauc militārās darbības, ja Kongress nav devis tam atļauju pēc noteiktā laika beigām.

Baltajā namā gan uzsver, ka pašreizējais pamiera režīms ar Irānu faktiski aptur šī termiņa skaitīšanu. Tramps norādījis, ka kopš aprīļa sākuma starp ASV un Irānu nav notikušas militāras sadursmes. Viņš arī paziņojis, ka pamiera režīms ir pagarināts uz nenoteiktu laiku.

Arī ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets Senāta uzklausīšanā pauda, ka pamiera situācija ļauj nepiemērot 60 dienu ierobežojumu. Tas nozīmē, ka administrācija uzskata šo situāciju par juridisku pamatu militārās kampaņas apturēšanai bez formālas Kongresa piekrišanas.

Politico norāda, ka Trampa vēstule Kongresam ir mēģinājums mazināt spriedzi Vašingtonā. Prezidents saskaras ar pieaugošu kritiku pat no savas partijas pārstāvjiem, jo konflikts turpinājās bez skaidras stratēģijas.

Vienlaikus sarunas ar Irānu joprojām ir nonākušas strupceļā, un turpinās arī Irānas ostu militārā blokāde. Tas liecina, ka, neskatoties uz paziņojumu par kara beigām, situācija reģionā joprojām saglabājas saspringta un neskaidra.

