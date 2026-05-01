Būs grūti laiki? Uzņēmējs informē par gaidāmo ekonomisko situāciju valstī
Aigars Šmits, uzņēmējs, TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” skaidro, ka runas par gaidāmiem grūtiem laikiem bieži tiek pārprastas un pārspīlētas.
Viņš uzsver, ka valdības un “Latvijas Banka” pārstāvju izteikumi vairāk jāuztver kā piesardzība, nevis konkrēts brīdinājums par krīzi. Budžeta plānošanā vienmēr pastāv gan optimistiskais, gan konservatīvais scenārijs, un šobrīd lielāka uzmanība pievērsta tieši piesardzīgākajam variantam.
Uzņēmējs norāda, ka šādā nenoteiktībā arī biznesā jābūt piesardzīgam – investīcijas jāveic pakāpeniski, izvērtējot riskus. Vienlaikus sabiedrībā trūkst skaidras komunikācijas par to, vai un kādi ierobežojumi vai nodokļu izmaiņas varētu sekot, kas rada lieku satraukumu.