Augulis atklāj politiķu atklāto divkosību vai arī nezināšanu: Tikai 29 deputāti piedalās visos trīs pensiju līmeņos 0
Diskusijas par iespēju izņemt pensiju uzkrājumus lielā mērā ietekmē sabiedrības ikdienu un rada daudz jautājumu. “Ir svarīga skaidrošana publiskajā telpā, jo cilvēki redz – Igaunijā atļāva izņemt, Lietuvā atļāva izņemt, bet pie mums nē.” Kā TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” izteicās Uldis Augulis, 14.Saeimas deputāts (ZZS), Satiksmes ministrs (2016-2019), Labklājības ministrs (2014-2016), daudziem cilvēkiem ikdienas vajadzības šķiet svarīgākas par ilgtermiņa uzkrājumiem.
“Mums ir mazi ienākumi, slikta pirktspēja, veļas mašīnu vajag šodien. Tas nekas, ka pēc pieciem gadiem tā būs nolietojusies un atkal jāmaina,” viņš saka. Pēc Auguļa domām, politiķi bieži izmanto šo situāciju, lai iegūtu sabiedrības atbalstu: “Politiķu populisms lielā mērā ir mēģinājums nopirkt sabiedrību,” viņš norāda.
Viņš uzsver – ja cilvēkam piedāvā naudu šodien vai lielāku algu šodien, lielākā daļa par nākotni nedomās. “Cilvēks būs priecīgs un nepadomās, kas būs pēc pieciem, desmit vai divdesmit gadiem,” saka Augulis. Līdzīga situācija ir arī veselības aprūpē, kur cilvēki bieži vien spiesti meklēt tūlītējus risinājumus.
Pēc Auguļa teiktā, veselības aprūpes sistēmas nesakārtotība, rindas un pieejamības problēmas rada spiedienu cilvēkiem maksāt pašiem, lai ātrāk tiktu pie ārsta. Viņaprāt, nav pareizi populistiski piedāvāt cilvēkiem izņemt naudu dažādu slimību ārstēšanai vai operācijām, jo tas ilgtermiņā samazina nākotnes pensiju: “Tu veselību esi uzlabojis, bet no otras puses – esi samazinājis savu pensijas daļu katru mēnesi,” saka Augulis.
Pievienotajā video skatieties U. Auguļa komentāru par to, kāda situācija ar rūpēm par savu pensiju ir Saeimas deputātu vidū – skaitļi ir šokējoši. Irādās, izglītošana par šo tēmu jāveic ne tikai sabiedrības, bet arī politiķu vidū.