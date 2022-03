Vladimirs Putins Foto: AP/SCANPIX/LETA

Egils Līcītis: Kāpēc Krievijas karaspēks iebruka Ukrainā?







Egils Līcītis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ukrainā rit kara trešā nedēļa, kaut kaimiņvalsts pilnīgu pārņemšanu savā kontrolē, to okupējot, ar sekojošu “denacifikāciju un demilitarizāciju” Kremlis bija paredzējis veikt piecpa­dsmit diennaktīs. Laimīgā kārtā krievu militārā spēka plaši reklamētā kvalitāte un varenība izrādījusies ievērojami pārspīlēta, ukraiņu bruņotie spēki izrāda sekmīgu pretestību.

Ir radītas jau tuvu divdesmit versijas, kāpēc Krievijas karaspēks vispār iebruka, tas ir, ārlietu ministra Sergeja Lavrova vārdiem runājot, “neiebruka” ukraiņu zemē, neiegāja svešā teritorijā. Visdīvainākais starp variantiem ir datējams ar nr. 15. Proti, lai likvidētu amerikāņu atbalstītas bioloģisko ieroču laboratorijas, kurās zinātnieki nodarbojas ar sikspārņu, reptiļu, pārceļotājputnu koronavīrusa izstrādēm, lai pēc tam pāri robežām migrējošie putni aplipinātu ar vīrusa infekciju slāvus.

Esot tādi kā etniski trāpīgi orientēti toksiskie ieroči, kuri dodot priekšroku krievu iznīcināšanai. Teiksiet, tā var runāt pilna spektra, plaša diapazona murgotājs, kam nav pilns rublis? Teiksiet, to var muldēt tikai ukraiņu galveno bioloģisko ieroci – karstu boršču – sastrēbušies un ķīmiskā gorilkas lādiņa pieveiktie?

Nē, to nopietniem ģīmjiem apgalvo oficiālais Aizsardzības ministrijas runasvīrs ģenerālmajors Konašenkovs un viņa kolēģi.

Citi iegansti uzbrukuma operācijai, kad taču nebija nekāda apdraudējuma, arī ir jokaini. Nu – aizsargāt krievvalodīgos. Bet kāpēc ieradušies glābēji šāviņu krusā sagrāvuši Harkivu, kurā dzīvo 90% krievvalodīgo, kāpēc ielenkuši un humānajai katastrofai nolēmuši Mariupoli, kura arī ir absolūtā vairākumā krievu apdzīvota pilsēta?

Dīvainu pamatojumu Krievijas militāristu speciālajai operācijai bija atradis minētais ministrs Lavrovs, kurš teica, ka mērķis bijis apturēt jebkādu karu, kas varētu sākties Ukrainas teritorijā vai sākties no turienes. Izklausās pēc diplomātiska misēkļa, tomēr šāda kara kurināšanas tēze ir grūti atspēkojama, jo trūkst jebkādas loģikas.

Savu pagalīti informatīvajā sārtā, attaisnojot karu kaimiņzemē, steidzās piemest Baltkrievijas diktators, pazīstamais pīlīšu pūtējs Aleksandrs Lukašenko, jo – nebūtu sākuši specoperāciju, dabūtu izdzert briesmīgo zaudējumu kausu līdz galam, jo ukraiņu karapūļi jau nepacietībā grasījušies šķērsot robežas un iesoļot draudzīgo kaimiņvalstu teritorijā.

Stāstam piekrīt un to papildina krievu zinātāji, ka esot novērsts plaša mēroga uzbrukums, kam ukraiņi spraigi gatavojušies ASV un Lielbritānijas militāro instruktoru vadībā. To vien gaidījuši, kā slepeno pavēli no Kijevas vai Vašingtonas.

Pārējie iemesli – atbrīvot ukraiņu tautu no nacistiem un narkomāniem vadībā, nepieļaut, ka Ukraina iegūst kodolarsenālu – visi kā viens ir sadomāti un melīgi. Pasaule ir pārliecināta, ka Krievijai nebija ne mazāko tiesību uzbrukt un sagrābt lielu daļu Ukrainas teritorijas.

Cilvēkiem bija mājas, dzemdību nami, bērnudārzi, slimnīcas, skolas, dzimtene, bet nu dēļ viena pundura ambīcijām tūkstošiem ukraiņu spiesti doties prom, bēgt pēc iespējas tālāk no drupās sagrautām pilsētām. Vai tie bija nacisti, zvērīgie nacionālisti un narkomāni, kas slēpās no bombardēšanas daudzstāvu ēku pagrabos? Nē, cietēji bija civiliedzīvotāji, bērni, sievietes un vecīši!

Tagad cilvēkiem ir skaidrs, ka krievu pasaules paplašināšana – tas arī ir vispārākais nacisms, savu paražu uztiepšana citiem un asinsizliešana impērisku mērķu vārdā. “Krievu zemju savācēju” Vladimiru Putinu, kurš miljonus padarījis par rusofobiem, ienaidnieki nīst dedzīgi, no visas sirds, savukārt pēdējie atlikušie daži draugi nemīl.

Viens baidās no Krievijas valdnieka, kāds spiestā kārtā turas pie sāniem tēvocim Vovam, vēl citam gribas kaut ko izspiest no Maskavas. Laimīgu taciņu! – krievi nēzdodziņiem vēcina līdzi globālo zīmolu uzņēmumiem, kas, atpakaļ neskatoties, dodas prom no aptrakušās valsts.

Putina cīņu biedrs, blakus palātas kaimiņš Dimons, ekspremjers Dmitrijs Medvedevs pavēstījis sociālajos tīklos – bulkas un kotletes paši teicamā kvalitātē spējam saražot! Starp citu, ar to varētu nodarboties sankcijām pakļautie krievu biznesmeņi. Paliec sveiks, “McDonald”!

Krievijas okupācijas armija cieš smagus zaudējumus, bet saņemšot papildspēkus. Tiek vaņģoti un vienībās formēti pulveri ostījuši tūkstošiem sīriešu, lībiešu, pat Centrālāfrikas nēģeru karotāji, karaspēku sūtīt tiek pielauzta Baltkrievija, plus vēl iekšējā opozīcija Kijivai “tautas republikās”.

Kā trīssimt spartieši pie Termopilām pret pārspēku ukraiņi ar savām krūtīm aizstāv Eiropas civilizāciju un vērtības pret Āzijas “tikumiem”. Slava Ukrainai! Varoņiem slava!