ASV jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps (foto – pa kreisi) un Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Eksperts: "Tramps Putinam ir izmetis glābšanas riņķi. Izsludinātais Lieldienu pamiers ir diplomātisks slazds"







Krievijas prezidenta Vladimira Putina izsludinātais Lieldienu pamiers ir diplomātisks slazds – tā ir tieša atbilde ASV izteikumiem par to, ka tā varētu virzīties prom no miera meklējumiem Ukrainā, aģentūrai LETA pauda Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociētais profesors Māris Andžāns.

Tādējādi arī Krievija izskatās kā valsts, kas nākusi ar pamiera piedāvājumu, lai gan Ukraina jau iepriekš paudusi tam gatavību, norādīja eksperts, prognozējot, ka Krievija ikvienu Ukrainas aizsardzības darbību mēģinās traktēt kā šī pamiera pārkāpšanu.

Eksperta ieskatā, pamiers no Krievijas nav ne par humanitāriem apsvērumiem, ne par rūpēm par saviem karavīriem, tā ir tikai un vienīgi atbilde ASV aicinājumiem. Andžāns piebilda, ka ASV prezidents Donalds Tramps un viņa administrācija kļūst arvien nepacietīgāki, vēlas pēc iespējas ātrāk panākt vienalga kāda veida uguns pārtraukšanu, pamieru vai mieru, un Putins to redz.

“Protams, Putins mēģina parādīt, ka viņš ir spēcīgs, bet īstenībā tā nav,” pauda eksperts.

Viņš arī atzīmēja, ka pagājuši precīzi trīs mēneši kops Trampa inaugurācijas, un to laikā Putins ir mēģinājis Trampam “iedot tik maz, cik vien iespējams, lai viņu vairāk nenokaitinātu un dotu cerību”.

Viņaprāt, tas viss Krievijai ir bijis nepieciešams, lai panāktu labākas pozīcijas miera sarunās.

Viņš arī norādīja, ka Putina izsludinātā uguns pārtraukšana parāda to, ka viņš jebkurā brīdī var pārtraukt karu. “Viss beigu beigās ir atkarīgs no viena cilvēka – Putina,” pauda Andžāns.

Eksperts arī pauda, ka, viņa ieskatā, karu ir vieglāk iesākt nekā pabeigt, un šobrīd Krievijai esot līdzīga dilemma – no vienas puses ekonomika ir sliktā stāvoklī, zaudēti daudz cilvēki, cietusi industriālā bāze, bet no otras puses, cik ilgi var karot neko nesasniedzot, pauda Andžāns, norādot, ka Krievija nav ieņēmusi pat 20% Ukrainas teritorijas.

Andžāns arī sacīja, ka, viņaprāt, Tramps Putinam ir “izmetis glābšanas riņķi”. “Putins varētu peldēt, neslīkt vēl pāris mēnešus, varbūt pat pāris gadus, bet varētu būt, ka viņam nav izdevīgāka brīža, kad izbeigt karu,” sacīja Andžāns, norādot, ka, ja Putins nolemj turpināt karu, ASV, visticamāk, piemēros sekundārās sankcijas jeb sankcijas pret valstīm, kuras no Krievijas iegādājas produktus.

Kā norādīja eksperts, tie būtu vēl lielāki tarifi pret Ķīnu, pret Indiju un pret citām valstīm. Tas varētu attiekties arī uz Rietumvalstīm, kas joprojām pērk dabasgāzi no Krievijas, sacīja Andžāns, norādot, ka Krievija tādējādi varētu turpināt karu ar sekundārajām sankcijām, kas padarītu situāciju vēl grūtāku.

Savukārt Trampa piedāvātā alternatīva, kā norādīja eksperts, ir sankciju mīkstināšana, piedāvājums restartēt attiecības. Viņš atzīmēja, ka Krievijas un ASV delegācijas runājušas par diplomātisko attiecību atjaunošanu, par avioreisu atjaunošanu, kā arī Tramps esot izteicies par to, ka Krieviju varētu aicināt G7, padarot to par G8.

Viņš norādīja, ka tādējādi Krievija iegūtu daļēju sankciju atcelšanu, daļēju atgriešanos uz starptautiskās politiskās skatuves arī Rietumos.

Viņaprāt, Putins rāda, ka viņš nevēlas izbeigt karu, taču patiesībā viņš to ļoti vēloties. “Tomēr viņš nevēlas izrādīties izmisis, viņš vēlas spēlēt no spēka pozīcijām,” pauda eksperts.

Jautāts par to, vai Krievija varētu ievērot šo pamieru, Andžāns pauda, ka ziņas, kas nāk no Ukrainas, liecina, ka tur ir ievērojami klusāks, bet kaujas vietām turpinās. “Skaidrs, ka Krievijai nevar uzticēties. Mūsu reģionā to ļoti labi zina, Ukrainā to ļoti labi zina,” pauda Andžāns.

Viņš arī norādīja, ka, iespējams, paziņojums par pamieru, uz frontes līnijas esošajiem nav bijis zināms savlaicīgi. Eksperts vērtēja, ka, iespējams, kaut kur ir izolētas vienības, kas nav uz sakariem, bet vienlaikus, viņaprāt, daļa Krievijas turpināto uzbrukumu ir apzināti, lai izmantotu situāciju un provocētu Ukrainu.

Jau vēstīts, ka Putins sestdien negaidīti izsludināja Lieldienu pamieru, solot apturēt visu karadarbību no sestdienas plkst.18 līdz pusnaktij uz pirmdienu. Ukraina paziņoja, ka ievēros pamieru, taču brīdināja, ka rīkosies simetriski, ja pamieru neievēros Krievija. Kijiva arī aicināja pamieru pagarināt par 30 dienām.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdienas rītā paziņoja, ka Krievija turpina pārkāpt Putina izsludināto Lieldienu pamieru.