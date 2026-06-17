EM: būvniecības attīstības virzītājs ir uzticēšanās uzņēmējiem un “0” tolerance liekam administratīvajam slogam 0
Šodien, 17. jūnijā, Krāslavā norisinājās Būvniecības nozares konference “REGULĒJUMS | FINANSĒJUMS | ILGTSPĒJA”. Pasākumā tika prezentēti Ekonomikas ministrijas (EM) īstenotie mērķi administratīvā sloga mazināšanai un finansējuma piesaistei, kā arī nozares ekspertu analīze par ilgtspējīgas būvniecības ieviešanas izaicinājumiem Latvijā.
EM galvenais uzstādījums būvniecības un nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā ir procesu “kapitālais remonts”, ieviešot “0” toleranci nevajadzīgam administratīvajam slogam. Valdībā ir apstiprināts rīcības plāns ar teju 60 pasākumiem, kas vērsti uz pilnībā digitalizētu un konsekventu būvniecības procesu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Konferencē izskanēja ministrijas apkopotie dati: šīs reformas ļaus samazināt būvniecības ieceres saskaņošanas laiku par aptuveni trim mēnešiem un dos ap 5% ietaupījumu būvniecības izmaksās.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Konferences vietas izvēle nav nejauša. Tas ir apzināts solis, lai decentralizētu lēmumu pieņemšanu un “izvilktu” nozari ārpus Rīgas burbuļa. Mums ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem ir jāspēj pierādīt, ka esam gatavi atbalstīt Latgali un arī citus Latvijas reģionus šajā nemierīgajā laikā.
Būvniecības nozare ir cieši saistīta ar kopējo ekonomikas attīstību, ja tiek celtas jaunas dzīvojamās ēkas vai rūpnīcas, tad tas nozīmē, ekonomikas attīstību. Mēs esam paveikuši nozīmīgu darbu, lai atvieglotu būvniecības procesu. OECD eksperti ir atzinuši, ka pirms dažiem gadiem Latvija pēc būvatļaujas saņemšanas sarežģītības bija 56.vietā pasaulē, bet pašlaik atrodas 2.vietā.
Rīgā mēs tam redzam rezultātu, jo daudzās vietās ir parādījušies būvobjekti dažādās stadijās, pašlaik mūsu mērķis būtu radīt šo pozitīvo impulsu arī Latvijas reģionos.”
ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: ”Tas, ka nozares būvniecības konference notiek Krāslavā, dod signālu, ka Latvijai visi novadi ir nozīmīgi. Mēs no savas puses varam teikt, ka pēdējos gados notikušās izmaiņas būvniecības regulējumā ir radījušas apstākļus, lai arī ALTUM programmās esošie projekti virzītos daudz ātrāk.
Zemas īres maksas mājokļu projekts reģionos no idejas līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā ir nonācis 1 gada laikā. ALTUM nedomā apstāties un īpaši liels gandarījums, ka divi nozīmīgi projekti (”Verems” un “Avoti”), nesen paveikti tieši Latgalē. Pirms nepilna mēneša uzsākām jauno programmu uzņēmumiem pierobežas reģionos un esam saņēmuši jau 20 pieteikumus.”
Nozares efektivitātes uzlabošanos apliecina arī jaunākie dati par ēnu ekonomiku. Būvniecības nozarē ir panākts ievērojamākais ēnu ekonomikas kritums pēdējā piecgadē, 2025. gadā tai noslīdot līdz 29,5%. Tas apliecina EM nostāju, ka ēnu ekonomikas mazināšanai un uzņēmējdarbības vides sakārtošanai būtiskāka ir birokrātijas mazināšana un procesu vienkāršošana, nevis vienīgi sodu pastiprināšana.
Konferences otrajā daļā uzmanība tika veltīta ilgtspējas praksei. Latvijas Būvuzņēmēju apvienības (LBA) vadītājs Edijs Kupčs un SIA “Citrus Solutions” ilgtspējas vadītājs Jānis Butkevičs prezentēja nozares aptaujas rezultātus, kurā piedalījās 125 būvniecības uzņēmumi.
Pētījums atklāj, ka ilgtspējas jautājumi nozarē attīstās nevienmērīgi: kamēr vidējie un lielie uzņēmumi jau ievieš CO2 uzskaiti un energoefektivitātes datu pārvaldību, mazajiem uzņēmumiem trūkst vienkāršu un praktisku risinājumu. Pētījumā secināts, ka galvenais šķērslis aprites un ilgtspējas risinājumu ieviešanai joprojām ir zemākās cenas princips publiskajos iepirkumos, kā arī izpratnes un skaidru vadlīniju trūkums no pasūtītāju puses.
LBA vadītājs Edijs Kupčs: “Ilgtspējīga būvniecība sākas ar pasūtītāja lēmumiem, turpinās ar nozares sadarbību un noslēdzas ar izmērāmiem rezultātiem. Pētījums skaidri parāda, ka komersantiem šobrīd ilgtspējas risinājumu ieviešana nav pamatojama no biznesa viedokļa, ja galvenais vērtēšanas kritērijs iepirkumos ir cena.
Lai ilgtspēja nozares ikdienā kļūtu par praksi, mums normatīvā līmenī ir jāstiprina ‘ilgtspējīga būvniecība’ kā prasība un aktīvi jāmazina zemākās cenas dominance iepirkumos, radot uzņēmumiem reālu konkurences priekšrocību par inovatīvu pieeju.”
Konferencē starptautisku skatījumu sniedza OECD ekonomists Eness Sunels. Videouzrunā viņš atzinīgi novērtēja Latvijas līdzšinējo progresu administratīvā sloga mazināšanā būvniecībā, taču aicināja turpināt darbu pie normatīvu un atļauju izsniegšanas procesu vienkāršošanas.