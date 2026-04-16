“Ja mums kādreiz būtu grūtības, vai valsts nāktu palīgā? Ļoti šaubos.” Uzņēmēja asi kritizē atbalstu “airBaltic” 0

20:40, 16. aprīlis 2026
Šodien kļuva zināms, ka nacionālajai aviokompānijai “airBaltic” tiks izsniegts valsts īstermiņa aizdevums 30 miljonu eiro apmērā. Taču vēl pirms šī lēmuma uzņēmuma “Latvijas Pērles” īpašniece Elīna Bukša vietnē “Facebook” izteica asu kritiku valsts plānotajam atbalstam “airBaltic”, norādot uz, viņasprāt, netaisnīgu attieksmi pret mazajiem uzņēmumiem.

Veselam
Tās var ēst pat naktī! 9 veselīgas uzkodas, kas nenodarīs gandrīz nekādu ļaunumu jūsu figūrai
Krimināls
Vakar Krāslavā bijuši divi mēģinājumi nozagt bērnus – vīrietis gaiši pelēkā auto dzinies pakaļ meitenēm 77
“Jā, to izdarīja Krievija,” Putins beidzot nāk klajā ar ilgi gaidītu atzīšanos
Lasīt citas ziņas

Ar Elīnas atļauju turpinājumā publicējam viņas kā uzņēmējas paustās pārdomas!

“Skatos uz šo kārtējo afēru ap “airBaltic” un domāju, kā tas vispār ir iespējams? Atkal valsts ir gatava ieguldīt miljonus uzņēmumā, kur vadība saņem milzīgas algas, bet rezultāts gadiem ilgi ir atkarīgs no nodokļu maksātāju naudas, cik daudz mēs atkal atrausim visam citam un atkal jau ieguldīsim tik smagi nopelnīto un valsts budžetā iemaksāto.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Krievija aizstāvēs sevi.” No Maskavas izskan draudu retorika Somijas un Baltijas virzienā
Donalds Tramps nācis klajā ar svarīgu paziņojumu pēc vēsturiskajām sarunām starp Izraēlas un Libānas pārstāvjiem
Kokteilis
“Visi jūsu vērojumi ir pareizi!” Aleksandra Kurusova ar vienu frāzi apstiprina lielu notikumu savā dzīvē

Un tad es paskatos uz sevi un savu uzņēmumu “Latvijas Pērles”.

Mēs katru dienu strādājam, lai atbalstītu Latvijas ražotājus. Mēs maksājam nodokļus. Mēs cīnāmies, lai izdzīvotu, attīstītos un augtu. Un, ja mums kādreiz būtu grūtības, vai valsts nāktu palīgā? Ļoti šaubos.

Tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas reāli uztur ekonomiku. Mēs neesam skaļi. Mums nav miljonu budžetu. Bet mēs esam simtiem un tūkstošiem un mēs maksājam katru mēnesi, katru gadu.

Nē, es nevēlos, ka mūsu samaksātos nodokļus jau atkal izklakarē kaut kāds “airBaltic” un tie kakli, kas tur parazitē un spēlē “biznesiņos”.

Un vēl ironiskāk – “airBaltic” biļetes man pašai bieži vien ir par dārgām. Lidoju ar citām aviokompānijām, kas spēj izdzīvot bez regulāras valsts “piešprices”.

Šī situācija rada ļoti netaisnīgu sajūtu. Varbūt beidzot ir laiks godīgai sarunai par to, kā tiek izmantota mūsu, nodokļu maksātāju, nauda?

Drusku ārpus konteksta. Nesen sanāca pievērsties veselības savešanai kārtībā. Pirmo reizi savos 40+ gados “biju uz slimības lapas”. Kā Jums šķiet, cik ātri man izmaksāja slimības pabalstu pēc iesnieguma iesniegšanas? Teju mēnesis pagāja. Kad zvanīju VSAA ar jautājumu, kāpēc tāda kavēšanās, atbilde bija vienkārša – šobrīd liels slimības lapu skaits un apstrāde ievelkas. Vai es savā slimības lapas laikā drīkstu kavēt nodokļu nomaksu? Jo objektīvi – esmu slima? Protams, ka nedrīkstu.”

SAISTĪTIE RAKSTI
Neskatoties uz ultimātiem un valdības krišanas draudiem, “airBaltic” tomēr saņems valsts aizdevumu
Valainis: “airBaltic” darbības pārtraukšana radītu ilgstošu negatīvu ietekmi uz Latvijas ekonomiku
Evika Siliņa: “Ja cena par atbalsta nodrošināšanu “airBaltic” ir koalīcijas izjukšana – esmu tam gatava”