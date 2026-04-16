"Ja mums kādreiz būtu grūtības, vai valsts nāktu palīgā? Ļoti šaubos." Uzņēmēja asi kritizē atbalstu "airBaltic"
Šodien kļuva zināms, ka nacionālajai aviokompānijai “airBaltic” tiks izsniegts valsts īstermiņa aizdevums 30 miljonu eiro apmērā. Taču vēl pirms šī lēmuma uzņēmuma “Latvijas Pērles” īpašniece Elīna Bukša vietnē “Facebook” izteica asu kritiku valsts plānotajam atbalstam “airBaltic”, norādot uz, viņasprāt, netaisnīgu attieksmi pret mazajiem uzņēmumiem.
Ar Elīnas atļauju turpinājumā publicējam viņas kā uzņēmējas paustās pārdomas!
“Skatos uz šo kārtējo afēru ap “airBaltic” un domāju, kā tas vispār ir iespējams? Atkal valsts ir gatava ieguldīt miljonus uzņēmumā, kur vadība saņem milzīgas algas, bet rezultāts gadiem ilgi ir atkarīgs no nodokļu maksātāju naudas, cik daudz mēs atkal atrausim visam citam un atkal jau ieguldīsim tik smagi nopelnīto un valsts budžetā iemaksāto.
Un tad es paskatos uz sevi un savu uzņēmumu “Latvijas Pērles”.
Tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir tie, kas reāli uztur ekonomiku. Mēs neesam skaļi. Mums nav miljonu budžetu. Bet mēs esam simtiem un tūkstošiem un mēs maksājam katru mēnesi, katru gadu.
Nē, es nevēlos, ka mūsu samaksātos nodokļus jau atkal izklakarē kaut kāds “airBaltic” un tie kakli, kas tur parazitē un spēlē “biznesiņos”.
Un vēl ironiskāk – “airBaltic” biļetes man pašai bieži vien ir par dārgām. Lidoju ar citām aviokompānijām, kas spēj izdzīvot bez regulāras valsts “piešprices”.
Šī situācija rada ļoti netaisnīgu sajūtu. Varbūt beidzot ir laiks godīgai sarunai par to, kā tiek izmantota mūsu, nodokļu maksātāju, nauda?
Drusku ārpus konteksta. Nesen sanāca pievērsties veselības savešanai kārtībā. Pirmo reizi savos 40+ gados “biju uz slimības lapas”. Kā Jums šķiet, cik ātri man izmaksāja slimības pabalstu pēc iesnieguma iesniegšanas? Teju mēnesis pagāja. Kad zvanīju VSAA ar jautājumu, kāpēc tāda kavēšanās, atbilde bija vienkārša – šobrīd liels slimības lapu skaits un apstrāde ievelkas. Vai es savā slimības lapas laikā drīkstu kavēt nodokļu nomaksu? Jo objektīvi – esmu slima? Protams, ka nedrīkstu.”