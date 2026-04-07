“Tu atdod savu klientu!” Kulinārais blogeris brīdina par ēdienu piegādes aplikāciju iedzīvošanos uz ēdinātāju rēķina 6
Kurš gan vairs atceras laikus, kad vienīgā iespēja vakariņām bija tās pagatavot pašam vai doties uz restorānu vai kafejnīcu klātienē? Jau vairākus gadus esam pieraduši pie pavisam citas realitātes – ēdienu var pasūtīt vien veicot dažus klikšķus, un tas tiek piegādāts līdz pat mājas slieksnim. Tomēr šai ērtībai ir arī sava cena. Tam sociālo mediju platformā “Facebook” uzmanību pievērsis kulinārijas blogeris Rojs Puķe.
Viņš raksta…
“Es ne tikai gatavoju, bet sekoju līdzi sabiedriskās ēdināšanas jomai, skaidrs, ka mani interesē kā iet ēdinātājiem dažādās nozarēs, jo daudzus pazīstu personīgi un saprotams, gan priecājos par sasniegumiem, gan pārdzīvoju par savu draugu un paziņu neveiksmēm.
Man kādreiz bija maiznīca “Laba maize”, bet tad sakrita vairāki negatīvi faktori, kā lielveikala atvēršanās praktiski pāri ielai un darbinieku trūkums. Nekādi nespējām noorganizēt otru maiņu ceptuvē. Tika pieņemts uz to brīdi vienīgais loģiskais lēmums – aizvērt maiznīcu.
Taču jau bijām sākuši sadarbību ar piegādes aplikācijām un paejot laikam es saskatīju vairākas likumsakarības un ne tikai plusus, kurus sākumā pamana uzņēmējs, bet arī nenoliedzami būtisku mīnusu, kuram vēlos pievērst uzmanību, jo iespējams, kādam šīs pārdomas būs noderīgas.
Ir viena lieta, par kuru, manuprāt, pārāk maz runā jaunie uzņēmēji ēdināšanas biznesā. Sadarbība ar piegādes aplikācijām sākumā šķiet kā ideāls risinājums.
Brīdī, kad tu uzsāc sadarbību ar šīm platformām, tu savā ziņā atdod savu klientu viņiem. Tu vairs neredzi sava klienta ieradumus, nezini, kas viņam patīk, kāpēc viņš izvēlas tieši tevi vai kāpēc pēkšņi pārstāj pasūtīt. Starp tevi un klientu parādījies starpnieks, kuram ja tā godīgi, pilnīgi nemaz nerūp tava uzņēmuma labklājība.
Sākumā tas neliekas bīstami. Bet ar laiku spēles noteikumi mainās.
Iedomājies, klients atver aplikāciju. Viņš nedomā par tavu zīmolu. Viņš skatās piedāvājumus. Un tajā brīdī viss izšķiras sekundēs: atlaide, 1+1 piedāvājums, bezmaksas dzēriens vai bezmaksas piegāde. Un ļoti bieži uzvar nevis tas, kurš ir labākais, bet tas, kurš tajā brīdī izskatās izdevīgākais. Un tā jau ir cita spēle, nevis par kvalitāti vai attiecībām, bet par akcijām.
Ko darīt? Nav viena pareizā risinājuma, bet ir virziens.
Ja ir iespēja, attīstīt savu piegādi. Jā, tas maksā. Jā, tas prasa laiku. Bet tas nozīmē kontroli. Ja tas šobrīd nav iespējams, motivēt klientu nākt pie tevis tieši. Piedāvāt labāku cenu, bonusu (Piegādes aplikācijām tu šo starpniecības % dod) vai vienkārši cilvēcīgāku pieredzi tiem, kas pasūta tieši vai atnāk pakaļ paši.
Jo beigās uzvar nevis tas, kurš ir aplikācijā.
Uzvar tas, pie kura gribas atgriezties arī bez atlaides. Lai izdodas!”