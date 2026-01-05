Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

“Ļoti slima valsts, kuru vada slims cilvēks!” Tramps iet vēl tālāk, draudot vēl kādai valstij ar iespējamu militāru operāciju 0

LETA
8:35, 5. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps svētdien draudēja Kolumbijai, apsūdzot to kokaīna kontrabandā uz ASV un neizslēdzot iespēju, ka Vašingtona varētu veikt militāru operāciju pret Kolumbiju.

Runājot ar žurnālistiem prezidenta lidmašīnā ceļā no Floridas uz Vašingtonu, Tramps raksturoja Kolumbiju kā “ļoti slimu” un sacīja, ka valsti vada “slims cilvēks, kuram patīk ražot kokaīnu un pārdot to ASV”.

“Viņš ar to nenodarbosies ļoti ilgi,” teica Tramps, sīkāk nepaskaidrojot, ko viņš ar to domājis.

Tramps jau iepriekš veltījis kritiskus izteikumus Kolumbijas kreisajam prezidentam Gustavo Petro, taču šoreiz viņu vārdā nepieminēja.

Uz žurnālista jautājumu, vai ASV veiks militāru operācija pret Kolumbiju, Tramps atbildēja: “Man tas izklausās labi.”

Saistībā ar savas narkotiku apkarošanas stratēģijas īstenošanu Tramps nesen paziņoja, ka neizslēdz iespēju uzbrukt narkotiku ražošanas laboratorijām Kolumbijā, ko Petro nosodīja kā iebrukuma draudus. Vašingtona arī noteikusi Petro sankcijas.

Jau ziņots, ka ASV militārajā operācijā sestdien tika sagūstīti Kolumbijas kaimiņvalsts Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro un viņa sieva. Viņi aizvesti uz Ņujorku, kur viņiem draud tiesa saistībā ar kriminālapsūdzībām par narkotiku nogādāšanu uz ASV.

Tēmas
