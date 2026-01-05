Kas notiks ar Vanšu tiltu, ja jau šogad netiks sākta tā rekonstrukcija? Diemžēl iespējamais scenārijs ir visai bēdīgs 0
Ja drīzumā Rīgā netiks sākta Vanšu tilta rekonstrukcija, 2027. gadā to nāksies slēgt, šorīt intervijā Latvijas Radio izteicās Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Vanšu tilta rekonstrukcijas konkurss pašlaik ir apstrīdēts un Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 12. janvārim jāpieņem lēmums par iesniegto sūdzību. Kleinbergs cer, ka iepirkums ticis “nostrādāts profesionāli”, tāpēc sūdzība tiks noraidīta un pēc minētā datuma varēs noslēgt līgumu par pārbūves darbu sākšanu.
Ja darbi drīzumā netiks sākti, tad 2027. gadā tiltu slēgsim, noteica politiķis.
Kā ziņots, Vanšu tilta pārbūve izmaksās 69,8 miljonus eiro, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Pašvaldība par Vanšu tilta pārbūves, projektēšanas un autoruzraudzības iepirkuma uzvarētāju izvēlējusies piegādātāju apvienību “Vanšu tilts”. Tajā ietilpst SIA “Hanza Construction Group”, SIA “Tilts” un SIA “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs “Vektors T””.
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā – 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā – 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem “Hanza Construction Group” apgrozījums 2024. gadā bija 37 861 377 eiro, bet peļņa – 9 404 114 eiro. Uzņēmuma īpašnieks ir Aleksejs Bakanovs.
“Tilta” apgrozījums pērn sasniedzis 54 115 683 eiro, bet peļņa bija 3 733 369 eiro. Uzņēmuma īpašnieki ir Artjoms un Sergejs Gridņevi.
Savukārt Aleksandram Varavvam piederošā “Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas biroja “Vektors T”” apgrozījums 2024. gadā bija 708 624 eiro, bet peļņa sasniedza 2654 eiro.
Tilta pārbūves konkursā pieteicās divi pretendenti. Piegādātāju apvienība “Vanšu tilts” iesniedza piedāvājumu par 69 802 998 eiro, bet personu apvienība “BBVA”, kurā ietilpst SIA “Baltijas būve”, SIA “Abora”, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA “Viadukts” un pilnsabiedrība “3A”, piedāvāja tilta pārbūvi veikt par 70 327 026 eiro.
Pērn rīkotais pirmais tilta pārbūves iepirkums tika pārtraukts, jo pieteicās tikai viens pretendents, kura piedāvājums pārsniedza Rīgas domes finanšu iespējas.
Pēc aģentūras LETA rīcībā esošās informācijas, pirmajā konkursā tika iesniegts piedāvājums par aptuveni 100 miljoniem eiro.
Ņemot vērā pirmā iepirkuma rezultātu, tika pārskatītas un precizētas atklāta konkursa nolikuma prasības, lai veicinātu plašāku pretendentu interesi un nodrošinātu lielāku konkurenci.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot “projektē un būvē metodi”, kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši – par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.