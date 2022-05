Taivānā atrodas pasaulē lielākais un modernākais pusvadītāju ražošanas uzņēmums “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company” (TSMC) ar vairākām rūpnīcām, kur tiek saražoti vairāk nekā 90% pasaulē izmantoto pusvadītāju. Foto: Yimou Lee/REUTERS/SCANPIX

Eiropas Savienības pārstāvis paziņojis, ka plānots paplašināt tirdzniecības dialogu ar Taivānu, jo ES pieaug bažas, ka Pekina varētu pavairot militāro spriedzi attiecībās ar formāli neatkarīgo salu valsti, kas ir pasaules līdere pusvadītāju ražošanas jomā.

Sarunas ar Taivānu, kur 1949. gadā pēc sakāves pilsoņu karā ar komunistu Ķīnu patvērās Čana Kaiši režīms, kas tagad kļuvis par demokrātisku daudzpartiju valsti, ilgus gadus nenotika, Rietumiem cenšoties izvairīties no Ķīnas ekonomiskajiem pretsoļiem. Taivānu neapmeklēja arī rietumvalstu oficiālu amatpersonu delegācijas. Tagad situācija ir mainījusies, jo Pekina atteikusies atcelt sankcijas pret ES likumdevējiem, lai varētu stāties spēkā 2021. gada decembrī parakstītā ES un Ķīnas vienošanās par ieguldījumiem. Pēdējos mēnešos Taivānu apmeklējusi virkne delegāciju no Eiropas un ASV, tajā skaitā pirmo reizi plašas delegācijas no ASV Kongresa un Eiroparlamenta. Miniapvērsumu Rietumu un Ķīnas attiecībās un dusmu lēkmi Pekinā radīja Lietuvas lēmums ļaut Taivānai atvērt Viļņā Taivānas pārstāvniecību. Daudzās citās valstīs, tajā skaitā Latvijā, Taivānas vēstniecības tiek dēvētas par “Taipejas misijām”.

Rietumvalstīm ir bažas par Ķīnas un Krievijas plašajiem kontaktiem, kas nav mazinājušies pēc Maskavas iebrukuma Ukrainā. Nesen notikušās G7 valstu apspriedes paziņojumā Pekina mudināta izdarīt spiedienu uz Maskavu un pārtraukt Kremļa dezinformācijas plūsmas atkārtošanu.

Pekinai vairojot diplomātisko spiedienu un militāros draudus pret “de facto” neatkarīgo Taivānu, ko komunistu Ķīna uzskata par savas teritorijas daļu, lai gan nekad nav to pārvaldījusi, 2. jūnijā paredzēts sākt ES un Taivānas tirdzniecības dialogu. Eiropas Komisijas izpildviceprezidents Valdis Dombrovskis, kurš pārrauga tirdzniecības politiku, paziņojis, ka ES cenšas paplašināt sadarbību ar Taivānu pusvadītāju ražošanas jomā, kā arī eksporta kontrolē un ārzemju ieguldījumu caurskatīšanā. Eiroparlamenta deputātu vairākums atbalsta dziļāku sakaru veidošanu ar Taivānu.

Taivānā atrodas pasaulē lielākais un modernākais pusvadītāju ražošanas uzņēmums “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company” (TSMC) ar vairākām rūpnīcām, kur tiek saražoti vairāk nekā 90% pasaulē izmantoto pusvadītāju. TSMC ir ļoti svarīgs partneris Eiropai un ASV laikā, kad pusvadītāju ražošanas jomā ir nopietnas problēmas saistībā ar traucējumiem izejmateriālu piegādē un ģeopolitisko spriedzi pasaulē. “Taivānai ir ļoti svarīga nozīme pusvadītāju jomā – ja ne pati svarīgākā,” paziņojis Valdis Dombrovskis, piebilstot, ka ES grib “modernizēt ES un Taivānas tirdzniecības un ieguldījumu dialogu”. ASV finanšu ministre Dženeta Jellena, šonedēļ apmeklējot Briseles ekonomisko forumu, brīdināja, ka “mēs esam ilgi atļāvušies ievērojamu atkarību no Ķīnas reto minerālu jomā”. Analītiķi atzīmē, ka ES nepiedāvā Taivānai divpusēju vienošanos par ieguldījumiem. Taivānas valdība ir lūgusi ES sākt sarunas par šādu līgumu, bet Brisele pagaidām neesot gatava sākt sarunas par šo politiski jūtīgo tēmu, atzīmē izdevums “Politico”. Taivānas un ES dialogā paredzēts iesaistīt amatpersonas ministru līmenī. Delegāciju sastāvs vēl nav paziņots, bet eksperti bažījas, ka jebkuru ES vai Taivānas amatpersonu virs tehnokrātu līmeņa iesaistīšanās sarunās varētu izraisīt Ķīnas sūdzības.

Taivānas ārlietu ministrs Džozefs Vu intervijā vācu laikrakstam “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (“FAZ”) paziņojis, ka viņa valdības pārstāvji ir kontaktējušies ar NATO ierēdņiem. “Mēs vēl nevaram saukt NATO par partneri, bet starp Taivānu un NATO notiek padziļinātas sarunas,” teica Džozefs Vu. “Mēs redzam potenciālu turpmākai sadarbībai. Man varbūt nevajadzētu minēt detaļas, jo tad NATO mītnē varētu ierasties Ķīnas vēstnieks,” piebilda Taivānas ārlietu ministrs. Ķīnas vadītāji vairākkārt izteikušies, ka Ķīnas stratēģiskais mērķis ir Ķīnas un Taivānas apvienošana, ja nepieciešams, izmantojot spēku. ASV Nacionālās izlūkošanas direktore Eivrila Heinsa uzskata Ķīnas iebrukuma draudu Taivānā nākamajos astoņos gados kā “spēcīgu”. “Mūsu atbildība ir aizstāvēties pašiem kara gadījumā,” intervijā “FAZ” atzīmē Taivānas augstākais diplomāts. “Mums nevajadzētu lūgt citas valstis ziedot savus cilvēkus mūsu labā. Taču, pat ja ASV nav nosūtījušas savus karavīrus uz Ukrainu, tās atbalsts ir bijis ļoti svarīgs. Mēs ceram, ka kritiskā situācijā ASV atbalstīs mūs ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem un izlūkošanas informāciju,” teica Taivānas ārlietu ministrs.