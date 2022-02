Taivānas komanda ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā Phjončhanā Dienvidkorejā 2018. gadā ar aukstā kara laiku ģeopolitikas un politkorektuma uzspiesto karogu un komandas nosaukumu “Ķīniešu Taipeja”. Foto: Michael Sohn/AP/SCANPIX

Taivānas komanda pošas uz olimpiādi: komandas nosaukumā palicis aukstā kara laiku ģeopolitiskais mantojums Ieteikt







Valdis Bērziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Četri Taivānas sportisti, kas sacentīsies ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā, izies atklāšanas parādē ar aukstā kara laika ģeopolitikas un politkorektuma uzspiesto karogu un komandas nosaukumu “Ķīniešu Taipeja”.

“Ķīniešu Taipeja” eiropiešiem neko neizsaka

Taivānas sportistiem sacensībās ārzemēs bieži nākas skaidrot, ka viņi nav no Ķīnas, bet no Taivānas. 19 gadus vecā Megija Lī, kas Pekinā piedalīsies sacensībās slalomā, intervijā aģentūrai “The Associated Press” stāstīja, ka viņai daudzviet Eiropā, kur viņa gatavojās olimpiādei, nācies skaidrot, ka viņa ir no Taivānas, jo nosaukums “Ķīniešu Taipeja” eiropiešiem neko neizsaka.

Taivāna ir salu valsts ar 24 miljoniem iedzīvotāju, attīstītu ekonomiku un demokrātisku iekārtu. Pretstāve izveidojās pēc Ķīnas pilsoņu kara pagājušā gadsimta četrdesmito gadu beigās, kad kontinentālajā Ķīnā tika izveidots komunistu režīms, bet Taivānā ar laiku tapa demokrātiska republika.

Taču Ķīna uzskata Taivānu par savas teritorijas daļu un cenšas liegt tai starptautisku pārstāvniecību.

Strīds par Taivānas komandas nosaukumu pirmo reizi skaļi izskanēja 1980. gadā ziemas olimpiādē Leikplesidā ASV. Pirms tam Taivānas sportisti jau bija piedalījušies divās ziemas olimpiādēs kā Ķīnas Republikas komanda ar tās vēsturisko karogu. Taču Leikplesidā Ķīnas komunisti sacēla traci par Taivānas piedalīšanos ar Ķīnas Republikas formālo nosaukumu.

Taivānā pieņemas spēkā nacionālā pašapziņa

1981. gadā Taivānas valdība un Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) vienojās, ka Taivānas sportisti varēs piedalīties olimpiskajās spēlēs ar komandas nosaukumu un karogu “Ķīniešu Taipeja”. 2018. gadā Taivānā tika rīkots referendums par olimpiskās komandas nosaukuma maiņu, taču priekšlikums neguva atbalstu.

Daudzi sportisti un līdzjutēji atzina, ka balsojuši pret statusa maiņu, jo bažījušies, ka izmaiņas varētu liegt Taivānas komandai piedalīties olimpiādē.

Pēdējos gados Taivānas valdība ir centusies nostiprināt salu valsts “de facto” neatkarīgo statusu, gan atturoties pasludināt formālu neatkarību, jo tas varētu pamudināt Ķīnu veikt militāru uzbrukumu. Slalomisti Lī nesatrauc Taivānas komandas nosaukums.

“Ja mēs skaidri zinām, kas esam (taivānieši), ar to pietiek,” viņa teica intervijā “AP”. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka vairākums salas iedzīvotāju sevi uzskata par taivāniešiem. Arī pārējie trīs Taivānas sportisti, kas startēs Pekinā, paziņojuši, ka centīsies parādīt savu labāko sportisko sniegumu, un tas būs noderīgāk viņu dzimtenei nekā politiskas deklarācijas.