Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/Christopher Furlong / POOL / AFP

“Es jūtos ļoti pārliecināts!” Tramps pauž optimismu par iespējamo vienošanos Gazas jautājumā 0

LETA
20:02, 29. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Uzņemot Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Baltajā namā, ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paudis optimismu par izredzēm panākt vienošanos par mieru Gazas joslā.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
Zināms tiesas spriedums Ozoliņa prasībā pret biznesa partneri Puči
Kokteilis
FOTO. Teju neatpazīstami! Kā Latvijas slavenākie plikpauri izskatījās tad, kad viņiem vēl bija mati
Lasīt citas ziņas

Jautāts, vai visas puses piekrīt ASV virzītajam 21 punkta plānam, lai izbeigtu gandrīz divus gadus ilgušo karu starp Izraēlu un teroristu grupējumu “Hamās” Gazas joslā, atbrīvotu ķīlniekus, kas joprojām atrodas “Hamās” gūstā, un atbruņotu palestīniešu kaujiniekus, Tramps atbildēja, ka jūtas ļoti pārliecināts.

Tramps pagājušajā nedēļā Ņujorkā tikās ar arābu valstu līderiem un svētdien sociālajos tīklos paziņoja, ka “visi piekrīt kaut kam īpašam, kas būs pirmo reizi vēsturē”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Ukrainas militārpersonas ieradušās Dānijā – Zelenskis atklāj misijas iemeslu
Cik rudenīga būs oktobra pirmā diena? Laika prognoze trešdienai
ZZS par budžeta priekšlikumiem lems pēc vienošanās par detaļām

Tikmēr Netanjahu devis maz iemeslu optimismam un piektdien runā ANO solīja pabeigt iesākot cīņā pret “Hamās” un noraidīja palestīniešu valstiskumu.

Saskaņā ar laikraksta “The Times of Israel” un ASV ziņu vietnes “Axios” datiem Trampa plāns paredz tūlītēju pamieru, pakāpenisku Izraēlas spēku atkāpšanos un ķīlnieku atbrīvošanu 48 stundu laikā. Pēc tam Izraēla atbrīvotu no cietumiem vairāk nekā 1000 palestīniešu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Mani ielika morga ledusskapī, jo domāja, ka esmu miris,” kara šausmas caur bērna acīm
Tramps: “Tas bija pārāk slikti. Viņi patiesībā nevēlējās vienoties. Domāju, ka viņi grib mirt”
Viņus sagrāba pirms vairāk nekā pusotra gada: “Hamās” publisko video ar diviem ķīlniekiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.