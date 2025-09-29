“Es jūtos ļoti pārliecināts!” Tramps pauž optimismu par iespējamo vienošanos Gazas jautājumā 0
Uzņemot Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Baltajā namā, ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien paudis optimismu par izredzēm panākt vienošanos par mieru Gazas joslā.
Jautāts, vai visas puses piekrīt ASV virzītajam 21 punkta plānam, lai izbeigtu gandrīz divus gadus ilgušo karu starp Izraēlu un teroristu grupējumu “Hamās” Gazas joslā, atbrīvotu ķīlniekus, kas joprojām atrodas “Hamās” gūstā, un atbruņotu palestīniešu kaujiniekus, Tramps atbildēja, ka jūtas ļoti pārliecināts.
Tramps pagājušajā nedēļā Ņujorkā tikās ar arābu valstu līderiem un svētdien sociālajos tīklos paziņoja, ka “visi piekrīt kaut kam īpašam, kas būs pirmo reizi vēsturē”.
Tikmēr Netanjahu devis maz iemeslu optimismam un piektdien runā ANO solīja pabeigt iesākot cīņā pret “Hamās” un noraidīja palestīniešu valstiskumu.
Saskaņā ar laikraksta “The Times of Israel” un ASV ziņu vietnes “Axios” datiem Trampa plāns paredz tūlītēju pamieru, pakāpenisku Izraēlas spēku atkāpšanos un ķīlnieku atbrīvošanu 48 stundu laikā. Pēc tam Izraēla atbrīvotu no cietumiem vairāk nekā 1000 palestīniešu.