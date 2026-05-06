Nīderlandē cilvēks bez zobiem tiek atzīts par invalīdu. Kāda aina ir Latvijas senioru mutēs? 28

7:00, 6. maijs 2026
Veselam Ārstēšana

Runājot par senioru zobu veselību Latvijā, Māra Valdmane, sertificēta zobu protēziste, uzsver – atšķirība starp mūsu valsti un Rietumeiropu vai Skandināviju ir dramatiska. “Mums ir lieliski piemēri Rietumeiropā vai Skandināvijā. Tur, paskatoties uz senioriem, mēs redzam veselus savus zobus. Viņiem ir mazliet atkāpusies smaganiņa, zobi izskatās vizuāli garāki, bet tie ir savi zobi,” TV24 raidījumā “Dr. Apinis” realitāti izgaismo M. Valdmane.

Viņa piebilst, ka zobu struktūra pati par sevi ir fenomenāla – emaljas virskārta veidota no kristāliem, kas ir sakārtoti tik precīzi un izturīgi, ka spēj pretoties gan slodzei, gan dažādām skābēm.

“Ja zobus kopj un par tiem rūpējas, zobi tiešām var kalpot visu mūžu. Es plānoju, ka mani bērni būs tā paaudze, kas tiešām spēs novecot ar saviem zobiem,” pauž M. Valdmane.

Taču Latvijas senioru situācija ir pavisam cita. Kā skaidro eksperte, liela daļa šodienas senioru bērnību un jaunību pavadījuši ļoti smagos laikos –

kara laikā, pēckara gados vai trūcīgos apstākļos, kad par zobu veselību vienkārši nebija iespēju rūpēties.

“Viņam nekad netika zobiņu tīrīti. Varbūt zobu birste parādījās 30 – 40 gadu vecumā, varbūt agrāk – kā paveicās. Varbūt kāds dabūja kādu fluora tabletīti, bet skaidrs, ka viņu laiks viņu zobiem nebija labvēlīgs,” norāda M. Valdmane.

Rezultātā Latvijas senioru zobu stāvoklis esot kritisks, un ārstēšana nepieciešama nepārtraukti.

“Diemžēl, ja skatāmies uz Skandināviju, tur universitātēs vairs par izņemamām protēzēm vairs nemāca.

Tas ir tāds pieminēts fakts, ka varbūt kaut kur ir. Latvijā tā joprojām ir ļoti aktuāla tēma,” saka komentētāja.

Viņa uzsver, ka daudziem senioriem zobi joprojām tiek aizvietoti ar plastmasas protēzēm, kas ir lielas, neērtas un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. “Tās aizpilda visu aukslēju, ir kustīgas, nevar īsti paēst. Jāizvēlas konkrēts ēdiens, nekad neizbaudot riekstus, varbūt steiku. Tas vienkārši nav iespējams laikā, ja mutē ir izņemamā protēze,” saka M. Valdmane.

Viņasprāt, tas cilvēku iedzen nepārtrauktā diskomfortā un “dzīves antikvalitātē”.

Pievienotajā video skatieties ekspertes komentāra turpinājumu atšķirīgajām valsts attieksmēm citviet Eiropā, piemēram, Nīderlandē cilvēks bez zobiem tiek atzīts par invalīdu.

