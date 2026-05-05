“Es padomāju, ka tūlīt “augšā” aiziešu,” pasažieris par šī rīta smago avāriju uz Jelgavas šosejas 0
Otrdienas rītā uz Jelgavas šosejas netālu no Raubēnu ciema notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīti četri transportlīdzekļi. Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā” sadursme bijusi īpaši smaga, un divas automašīnas, starp kurām notika frontāla sadursme, pēc trieciena pamatīgi bojātas.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju trīs automašīnas pārvietojušās Rīgas virzienā, savukārt “Audi” braucis pretējā virzienā uz Jelgavu. Kā stāsta aculiecinieki, pēkšņi “Audi” iebraucis pretējā joslā, kur sadūries ar pretī braucošo “Hyundai”.
Tiek pieļauts, ka “Audi” vadītājam varētu būt pasliktinājusies veselība, kas novedis pie negaidītā manevra. Zināms, ka pie stūres viņš sēdies skaidrā prātā. Pēc sākotnējās sadursmes notikumi attīstījās vēl dramatiskāk, jo “Hyundai” aizmugurē ietriecās treileris, kam sekoja vēl viens transportlīdzeklis, kura vadītājs nepaspēja laikus nobremzēt.
Smagākais trieciens tika “Hyundai” automašīnai, kurā atradās arī pasažieris, kurš piedzīvoto raksturo kā vienu no biedējošākajiem mirkļiem savā dzīvē. “Pirms tā mirkļa es padomāju, ka tūlīt “augšā” aiziešu, jo tas ātrums tāds un sitiens… Bet pēc tam, kad sapratu, ka tomēr esmu palicis dzīvs un, paldies Dievam, kas bijis blakus, uzreiz mēģināju izkļūt no mašīnas, lai pārliecinātos, ka tēvam viss kārtībā,” viņš atceras.
Negadījumā cietis arī viņa tēvs, kurš tika nogādāts slimnīcā. Pats pasažieris guvis kājas traumu un vēl izvērtēs, vai nepieciešama papildu medicīniskā palīdzība.
Negadījuma vietā vairākas stundas strādāja operatīvie dienesti, un satiksme Rīgas virzienā bija pilnībā bloķēta. Tikai pēc aptuveni četrām stundām kustība tika atjaunota abās joslās.
Likumsargi turpina izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus negadījuma apstākļus un cēloņus.