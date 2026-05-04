Jēkabpils pusē notikusi divu vieglo auto sadursme; daļēji bloķēta satiksme uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate 0
Jēkabpils novada Aknīstes pagastā šovakar notikušas divu vieglo auto sadursmes dēļ daļēji bloķēta satiksme uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Policijā norāda, ka sākotnējā informācija liecina, ka ceļu satiksmes negadījums noticis starp divām vieglajām automašīnām. Zināms, ka negadījumā ir cietušie. Sākotnēji satiksme bija bloķēta abos virzienos, taču patlaban negadījuma vietā kustība ir atjaunota pa vienu braukšanas joslu.
Valsts policija noskaidro notikušā apstākļus.
VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) informē, ka ir iespējamas apbraukšana pa autoceļu Slate-Dominieki-Auziņas un Aknīste-Gārsene-Ausmas.