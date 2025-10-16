Foto: reuers/afp/scanpix/leta

Rūpīgi glabāts noslēpums: atklāts patiesais traģiskais iemesls, kāpēc Daiena Kītone vienmēr nēsāja cepures un bītlenes 0

16:06, 16. oktobris 2025
Pirms pāris dienām pasauli pāršalca sēru vēsts, 79 gadu vecumā mūžībā devās daudzu iemīļotā aktrise Daiena Kītone. Leģendārā aktrise plašāk pazīstama sadarbojoties ar Vudiju Alenu un filmām “Annie Hall”, “Krusttēvs”, “Sarkanie”, “Pirmo sievu klubs” un “Grāmatu klubs”. Arī cienījamā vecumā viņa vienmēr bijusi stila ikona arī ārpus ekrāna, publiski parādoties smalkos tērpos un sev raksturīgās cepurēs un bītlenēs. Bet kādēļ šāds stils?

Šī izvēle nebija nejauša un patiesībā slēpa sāpīgu patiesību, par kuru viņa bieži nerunāja. Šāds apģērbs, arī oversize bikšu kostīmi, apģērbs ar garām rokām bija sava veida maskēšanās.

“Tas slēpj vairākus manus grēkus, trūkumus, manu trauksmi. Nekad nevarētu justies ērti īsos svārkos vai kādā tērpā, kas atsegtu manas rokas,” ārzemju medijiem sacīja Kītone.

Arī cepures laika gaitā kļuvušas par tādu kā bruņutērpa sastāvdaļu. Viņa salīdzinoši vēlu par savu stilu sāka runāt atklāti, pastāstot, ka kopš 21 gada vecuma ir cīnījās ar vairākām ādas vēža epizodēm.

Šajā vecumā viņai tika atklāta bazālā karcinoma, bet vēlāk viņai tika diagnosticēts plakanšūnu vēzis, kam bija nepieciešamas veikt vairākas operācijas. Kītone visu savu dzīvi bija pārmetusi sev, ka jaunībā bijusi neapdomīga un pārmērīgi sauļojusies.

“Lietojiet saules aizsargkrēmu,” viņa intervijās ieteica. Ar šo vēzi slimoja arī vairāki viņas ģimenes locekļi – tētis, brālis un tante. Savukārt cepures bija veids, kā stilīgi paslēpties no saules, lai aizsargātu savu sejas ādu.

