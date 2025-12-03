Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu

Ilustratīvs attēls
Gada nogale nes sev līdzi siltu svētku rosību, emocionālu pacēlumu un vēlmi izbaudīt īpašo atmosfēru. Taču planētu kustība decembrī un janvārī dažām zodiaka zīmēm izceļ problemātiskās vietas — impulsivitāti, emocionālu jūtīgumu vai pārgurumu. Ja esi kāda no šīm trim zīmēm, alkohola nelietošana var būt labākais lēmums, kā sev nodrošināt harmoniskus, skaistus un, galvenais, mierīgus svētkus.

Auns – pārgalvīgais svētku dzinējspēks, kuram šogad vajag bremzes

Auns ir uguns zīme, kas vienmēr ir gatava svētkiem, sacensībām, jokiem un piedzīvojumiem. Viņi parasti ir tie, kas “pievelk” visu kompāniju ar savu enerģiju, un bieži – arī tie, kas pirmie paceļ glāzi. Taču šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā Auniem būtu ieteicams likt akcentu nevis uz glāzēm, bet uz robežām.

Kāpēc?
Decembra beigas un janvāra sākums Aunam ir laiks, kad Marsa enerģija ir īpaši spēcīga. Tas padara Aunu vēl impulsīvāku un emocionāli nevaldāmāku.

Alkohols šajā periodā var:
-ievērojami pastiprināt Auna karstasinību;
-izprovocēt strīdus ar tuviniekiem vai draugiem;
-izraisīt vēlmi pierādīt kaut ko nevietā.

Mazliet alkohola citos periodos Aunam bieži nes jautru noskaņu, taču tieši gada mijā tas var kļūt par faktoru, kas izjauc svētku mieru. Aunam šogad derētu svētku “detokss” — skaidrs prāts, kustība un veselīga izlāde. Tā Auns ne tikai izvairīsies no liekiem konfliktiem, bet arī sāks jauno gadu harmoniskā noskaņojumā, nevis ar neveikliem stāstiem un nožēlu.

