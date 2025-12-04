“Varbūt saņēmu rēķinu par “Staro Rīga” izgaismošanu?!” Sievietes milzīgais elektrības rēķins raisa iztēli 49
Mūsdienās viss kļuvis dārgs — pārtika, pakalpojumi, mājoklis, degviela… Uzskaitīšanu varētu turpināt ilgi. Taču pat pie šodienas inflācijas reti kurš būtu gatavs noticēt, ka dzīvokļa rēķins par elektrību var sasniegt astronomisku summu. Tieši tādu situāciju piedzīvojusi kāda sieviete, kurai par elektrību piestādītais rēķins sasniedz teju 4 000 eiro.
“15 000 kWh mēnesī. Ā, jā, laikam esmu aizmirsusi izslēgt savu mazo rūpniecības kompleksu dzīvojamajā istabā. Jūs zināt, kā tas ir — ieslēdz zemes kodola sildītāju, aizmirsti izslēgt, un te nu mēs esam,” vietnē “Threads” raksta Katrīna. Viņa pati ironizē, ka, iespējams, saņēmusi rēķinu par “Staro Rīga” izgaismošanu.
Komentāros cilvēki gan asprātīgi, gan nopietni izsaka savas versijas, kāpēc sievietei piestādīts tik liels rēķins:
“Mājā “Google” savu datu serveri pagrabā uzstādīja?”
“Apsaimniekotāja kļūda, sastādot rēķinu — komats vai punkts ne tur excelī ielicies. Dodiet viņiem ziņu, lai izlabo.”
“Ne tik traki, bet mums līdzīgi ar ūdeni. Tāda sajūta, ka mazgāties nāk viss zoodārzs un puse Rīgas. Vai arī ūdens visu dienu vaļā tiek atstāts. Nomainījām skaitītājus — nedaudz labāk palika, bet tāpat citiem knapi 1,2 kubi aiziet, mazgājoties vannā utt., mums līdz minimumam viss, bet 6,7 ir tāds minimums. Un ūdens palika dārgāks — agrāk bija pat 21 kubs mēnesī. Cerams, nebūsim atpakaļ tur.”
“Neliela gatera ikmēneša rēķins.”
“Ziemassvētkos varēsi nepirkt dāvanas, bet visiem uzdāvināt šīs kvīts kopiju.”