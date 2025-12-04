FOTO: LA.LV kolāža

“Varbūt saņēmu rēķinu par “Staro Rīga” izgaismošanu?!” Sievietes milzīgais elektrības rēķins raisa iztēli 49

LA.LV
10:11, 4. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Mūsdienās viss kļuvis dārgs — pārtika, pakalpojumi, mājoklis, degviela… Uzskaitīšanu varētu turpināt ilgi. Taču pat pie šodienas inflācijas reti kurš būtu gatavs noticēt, ka dzīvokļa rēķins par elektrību var sasniegt astronomisku summu. Tieši tādu situāciju piedzīvojusi kāda sieviete, kurai par elektrību piestādītais rēķins sasniedz teju 4 000 eiro.

Kokteilis
Var beigties slikti! 3 zodiaka zīmes, kurām Ziemassvētkos un Jaunajā gadā labāk piebremzēt ar alkoholu
Slavena Krievijas propagandiste pārsteidz TV šovā, publiski atklājot, cik briesmīgi apstākļi Krievijas slimnīcās
RAKSTA REDAKTORS
Bagātais latvietis maksā dubultā? Pircēja dusmīga, ka Igaunijas “Lidl” prece divreiz lētāka
Lasīt citas ziņas

“15 000 kWh mēnesī. Ā, jā, laikam esmu aizmirsusi izslēgt savu mazo rūpniecības kompleksu dzīvojamajā istabā. Jūs zināt, kā tas ir — ieslēdz zemes kodola sildītāju, aizmirsti izslēgt, un te nu mēs esam,” vietnē “Threads” raksta Katrīna. Viņa pati ironizē, ka, iespējams, saņēmusi rēķinu par “Staro Rīga” izgaismošanu.

Komentāros cilvēki gan asprātīgi, gan nopietni izsaka savas versijas, kāpēc sievietei piestādīts tik liels rēķins:

CITI ŠOBRĪD LASA
TV24
Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs par robotu iegādi: Pašreizējos apstākļos mēs nevaram atļauties tik dārgu prieku!
“Tilde” līdzdibinātājs raidījumā “Latvijas formula”: MI palīdz tulkot materiālus daudz lielākos apmēros
Veselam
Jūties noguris, nav spēka un nekas vairs nesagādā prieku? Lūk, kā to mainīt

“Mājā “Google” savu datu serveri pagrabā uzstādīja?”

“Apsaimniekotāja kļūda, sastādot rēķinu — komats vai punkts ne tur excelī ielicies. Dodiet viņiem ziņu, lai izlabo.”

“Ne tik traki, bet mums līdzīgi ar ūdeni. Tāda sajūta, ka mazgāties nāk viss zoodārzs un puse Rīgas. Vai arī ūdens visu dienu vaļā tiek atstāts. Nomainījām skaitītājus — nedaudz labāk palika, bet tāpat citiem knapi 1,2 kubi aiziet, mazgājoties vannā utt., mums līdz minimumam viss, bet 6,7 ir tāds minimums. Un ūdens palika dārgāks — agrāk bija pat 21 kubs mēnesī. Cerams, nebūsim atpakaļ tur.”

“Neliela gatera ikmēneša rēķins.”

“Ziemassvētkos varēsi nepirkt dāvanas, bet visiem uzdāvināt šīs kvīts kopiju.”

Ekrānšāviņš
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Cenas krīt, bet rēķins nemainās – kas slēpjas aiz solītā elektroenerģijas tarifa samazinājuma?
Tāds kāpums nedēļas laikā? Cik tad maksāsim decembrī? Izskaitļots, par cik sadārdzinājusies elektrība vien nedēļas laikā
“Būs jādzīvo džemperos! Palīdziet mūsu energosistēmai!” Krievi savu panākuši
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.