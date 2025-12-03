Foto: Canva

Šos ēdienus nevajadzētu likt uz Vecgada svinību galda – Ugunīgais Zirgs būs nikns 0

10:11, 3. decembris 2025
Lai nākamais – 2026. gads – tiktu sagaidīts veiksmīgi, nevajadzētu nokaitināt tā simbolu – Ugunīgo Zirgu – ar nepiemērotiem ēdieniem. Saskaņā ar ķīniešu horoskopu 2026. gads būs Ugunīgā Zirga gads. Šis zīme simbolizē kustīgumu, vieglumu un aktīvu dzīvesveidu. Ja ticat, ka astroloģija ietekmē ikdienu, iespējams, ir vērts pielabināties gada simbolam.

Tāpēc ir svarīgi zināt, kādus ēdienus nevajadzētu likt uz galda, sagaidot Jauno gadu, jo nepareiza ēdienu izvēle var mazināt Zirga labvēlību, ziņo UNIAN.

Šie padomi būs noderīgi arī tiem, kuri astroloģijai netic – tie labi saskan ar veselīga uztura pamatprincipiem.

Ko nedrīkst gatavot?

Uguns Zirgs ir aktīva zīme, tāpēc priekšroka jādod vieglai pārtikai. Smagi, trekni ēdieni viņam nepatiks. Tā kā zirgi ir zālēdāji, pārāk liels gaļas daudzums uz galda būs nevietā.

Asi ēdieni

Ugunīgā Zirga simbolika ir saistīta ar uguni, un pārmērīgs asums var sabojāt mājas enerģētiku, veicinot konfliktus. Ieteicams atturēties no čili pipariem un asajām mērcēm.

Gaļa

Jaungada galdā nedrīkst būt zirga gaļa, jo tas aizvainotu gada simbolu. Nav vēlams uz galda likt arī liellopa gaļas ēdieni, jo govis ir zirgiem radniecīgi dzīvnieki. Labāk izvēlēties vistas gaļu.

Tāpat nav ieteicami smagnēji, trekni gaļas ēdieni – cūkgaļa, jērs, ribiņas, aukstā gaļa. Vēlams izvairīties no kūpinājumiem un fritētām maltītēm. Produktus labāk vārīt vai cept.

