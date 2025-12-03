Didrihsones bijušajā “impērijā” meklē jaunu saimnieku – īres maksa pārsteidz 0
Populārās uzņēmējas un digitālā satura veidotājas Elīnas Didrihsones veikala “ELYNDi” (agrāk – “BUTTERFLY”) telpas Rīgas centrā šobrīd tiek piedāvātas īrei par ievērojamu cenu – 3200 eiro mēnesī.
Komerctelpas atrodas prestižā vietā – Rīgā, Blaumaņa ielā 9. Lai arī šajā vietā garantētā klientu plūsma ir līdz pat 150 apmeklētājiem dienā, īres cena ir visai iespaidīga. Turklāt jārēķinās arī ar apsaimniekošanas un nekustamā īpašuma nodokļa izmaksām.
@kristaps_vildeEksluzīvas ELYNDI/BUTTERFLY telpas tiek iznomātas ar garantēto mērķtirgu ap 150 klientiem dienā. Ir iespēja pārplānot, pielāgojot veikala, skaistumkopšanas salona vai ēdināšanas uzņēmuma vajadzībām. Ļoti zemi komunālie maksājumi, sakarā ar autonomo gāzes apkuri un veikto mājas renovāciju. Pagalmā pieejamas 2 autostāvvietas par papildus samaksu. · Noma: €3200/mēnesī · Apsaimniekošana: €1/m² · NĪN: €1/m² · Adrese: Rīgas centrs, Blaumaņa iela 9 · Stāvs: 1/5 · Kopējā platība: 188m2 · Plaša un gaiša tirdzniecības zāle: 90,7m2 · Augstie griesti: 3,2m · Divas ieejas: no fasādes un no kāpņu telpas · Apkure: autonomā gāzes un 2 kamīni · Sistēmas: ventilācijas un kondicionēšanas · Pieejams: 01/01/2026 Сдаётся в аренду эксклюзивное помещение ELYNDI/BUTTERFLY с гарантированной проходимостью около 150 клиентов в день. Возможна перепланировка под магазин, салон красоты или кейтеринговую компанию. Низкие коммунальные платежи благодаря автономному газовому отоплению и капитальному ремонту дома. Два парковочных места во дворе за дополнительную плату. • Арендная плата: €3200/месяц • Техническое обслуживание: €1/м² • ННН: €1/м² • Адрес: центр Риги, улица Блауманя 9. • Этаж: 1/5 • Общая площадь: 188м² • Просторный и светлый торговый зал: 90,7м² • Высокий потолок: 3,2м • Два входа: с фасада и с лестничной клетки • Отопление: автономное газовое и 2 камина • Системы: вентиляция и кондиционирование • Доступно: 01.01.2026. Exclusive ELYNDI/BUTTERFLY premises are rented with a guaranteed target market of around 150 customers per day. There is a possibility of replanning, adapting to the needs of a store, beauty salon or catering company. Very low utility bills, due to autonomous gas heating and renovation of the house. 2 parking spaces available in the yard for an additional fee. • Rent: €3200/month • Maintenance: €1/m² • RET: €1/m² • Address: Riga center, Blaumaņa street 9 • Floor: 1/5 • Total area: 188m² • Spacious and bright sales hall: 90.7m² • High ceiling: 3.2m • Two entrances: from the facade and from the stairwell • Heating: autonomous gas and 2 fireplaces • Systems: ventilation and air conditioning • Available: 01/01/2026
Neskatoties uz augsto cenu, īpašums tiek raksturots kā ekskluzīvs piedāvājums, kas piemērots veikalam, skaistumkopšanas salonam vai pat ēdināšanas uzņēmumam. Telpas būs pieejamas no 2026. gada janvāra.