“Fenomenāla spēja, ko pētīs pēc kara!” Rajevs izgaismo kādu Ukrainas prasmi, kas pārspēj pat simulācijas 0
Analizējot aktuālo situāciju frontē, militārais eksperts Igors Rajevs norāda uz būtiskām atšķirībām Ukrainas un Krievijas uzbrukumu taktikā un to sasniegtajos rezultātos. I. Rajevs, IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis, TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzsver, ka ukraiņu uzbrukumi ir augstā mērā pārdomāti – ir atrasti “caurumi” pretinieka aizsardzībā un izvēlēti vērtīgi mērķi.
Ukrainas spēki precīzi zina, kur jāšauj, un tie pastāvīgi kāpina tempu, koncentrējoties uz konkrētu infrastruktūru, lai nodarītu Krievijai maksimālus zaudējumus. Lai gan ukraiņi uzbrūk mazāk, jo viņu resursi ir ierobežoti, sasniegtais efekts un “atlikums” ir viennozīmīgi lielāks nekā Krievijas pusei.
Salīdzinot ar Ukrainu, Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas sistēmai un naftas bāzēm nav devuši gaidīto izšķirošo efektu. Pēc I. Rajeva domām, tas skaidrojams ar to, ka Krievijas puse “lēkā no viena mērķa uz otru” un nespēj pietiekami sakoncentrēt spēkus, lai panāktu tādu infrastruktūras degradācijas līmeni, kas pilnībā apturētu rūpnīcu darbību.
Fenomenālā zaudējumu novēršana
Viena no iespaidīgākajām Ukrainas pusē novērotajām spējām ir ātrums, kādā tiek atjaunoti zaudējumi. Ukraiņi ļoti prasmīgi pretdarbojas un spēj ātri atjaunot sistēmas pēc trāpījumiem.
Efektivitāte: bojājumu novēršana un sistēmu atjaunošana notiek daudz ātrāk un efektīvāk, nekā tas būtu teorētiski iespējams pat simulācijas mācībās.
I. Rajevs uzskata, ka šī “fenomenālā” spēja novērst sekas ir tēma, kas pēc kara būtu ļoti nopietni jāpēta, jo tā sniedz superīgus rezultātus, salīdzinot ar teorētiskajiem modeļiem.
Komentējot jautājumu par dronu un citu lidojošo objektu notriekšanu, eksperts saglabā piesardzību. Viņš norāda, ka jautājums par pretgaisa aizsardzības efektivitāti ir strīdīgs. I. Rajevs aicina būt mazliet kritiskiem pret publiskotajiem faktiem, jo kara laikā visas puses mēdz “piefrišināt” sasniegtos rezultātus.
Tāpat viņš precizē, ka sekmīga seku novēršana neaizstāj Ukrainas vajadzību pēc Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmām.