“Labāk ieklausīties un būt gataviem, nekā ignorēt un teikt – visticamāk, kļūda!” Anita Skudra atzīst, ka drošība ir stresains process 18

12:20, 25. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Analizējot pašreizējo ģeopolitisko situāciju un Ukrainas prezidenta izteikumus par Krievijas draudiem atsevišķām valstīm, tostarp Baltijai, Anita Skudra, SIA “Rīgas Meži” valdes priekšsēdētāja, TV24 raidījumā “preses klubs” uzsvēra, ka piesardzībai šobrīd jābūt prioritātei.

“Man sajūta ir tāda, ka gatavībai uz negaidītiem uzbrukumiem ir jābūt ļoti augstā līmenī,” norāda Skudra. Viņa neuzskata, ka Zelenska retorika un izteikumi būtu vērsta pret mums, ka Zelenskis vēlas kaitēt Baltijas valstīm ar savu retoriku. “Es domāju, ka tieši pretēji, ka Zelenskis vēlētos brīdināt mūs par to, kas potenciāli var būt.”

A. Skudra vērš uzmanību uz to, ka cilvēki, kuri iedziļinās politikā, skaidri redz Krievijas nemainīgo nostāju. Viņa piekrīt Arta Pabrika iepriekš paustajam, ka agresora skatījums uz lietām nav mainījies: “Krievijas attieksme pret Baltijas valstīm nekad nav mainījusies un nekādā mērā nav mazinājusies viņu pārliecību, ka mēs esam viņu ienaidnieks numur viens un iekarojamā vieta.”

Komentējot atsevišķu Igaunijas politiķu skepsi, Skudra ir tieša: “Es nezinu arī, kuri bija konkrētie Igaunijas politiķi, kurus spēkus viņi pārstāv, kāda ir viņa pārliecība un politiskie uzstādījumi, bet man liekas, ka labāk ir ieklausīties un būt gataviem, nekā ignorēt un teikt, ka visticamāk, ka šī ir bijis kļūda.” Viņa piebilst, ka pat kļūdaina informācija var kalpot par stimulu labākai sagatavotībai.

Pievienotajā video klausieties plašāku A. Skudras viedokli par aizsardzības stiprināšanu, ka tas ir laikietilpīgs un stresu radošs process, kas dažkārt var prasīt arī gadus. Tāpat A. Skudra komentē obligātā militārā dienesta nepieciešamību.

