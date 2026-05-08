Kāpēc cilvēkiem ir bail no augstuma? Atklāts, cik miljonus gadu sens ir šis “kods” 0

16:02, 8. maijs 2026
Bailes, kas pārņem, stāvot uz balkona malas vai lūkojoties lejup no ugunsdzēsības kāpnēm, ir vecākas par valodu un atmiņu. Tas ir trīs miljonus gadu ilgas evolūcijas rezultāts, kas koncentrēts vienā vienīgā skatienā lejup. Pat ja jūs apzināties, ka esat drošībā, jūsu ķermenis reaģē neatkarīgi no loģikas – vēders saraujas un satvēriens kļūst ciešāks, raksta izdevums Forbes.

Šīs reakcijas pieder pie kategorijas, ko pētnieki dēvē par “evolūcijas gaitā saglabātām”. Tas nozīmē, ka

tās ir izdzīvojušas gandrīz nemainīgas desmitiem miljonu gadu garumā. Bailes no augstuma nav psiholoģiska kļūda,
bet gan elegants risinājums izdzīvošanas problēmai, ar ko dzīvie organismi saskaras kopš brīža, kad tie sāka dzīvot uz zemes.

Bailes, kas apsteidz pieredzi

Zinātniskie eksperimenti apliecina, ka bailes no augstuma nav iemācītas. Jau 1960. tika izveidots slavenais “vizuālās klints” eksperiments ar zīdaiņiem un jaundzimušiem dzīvniekiem. Izmantojot stikla loksni, kas radīja ilūziju par pēkšņu kritumu, pētnieki novēroja, ka mazuļi atsakās šķērsot “klinti”, lai gan viņu mātes tos sauca no otras puses.

Vēl pārliecinošāki bija dati par dzīvniekiem – vienu dienu veci cāļi,

jēri un kazlēni instinktīvi izvairījās no šķietamā dziļuma. Viņiem nebija iepriekšējas pieredzes ar kritieniem vai traumām.

Šī izvairīšanās bija vienkārši klātesoša jau kopš pirmajiem dzīvības mirkļiem, pierādot, ka piesardzība ir iedzimta, nevis apgūta.

