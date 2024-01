FOTO. Būda meža malā! Latviešu pāris par aptuveni 200 eiro uzbūvējis fotogēnisku namiņu laukos Linda Tunte















































Lauras un Aivja būda meža malā

Laura Prūse un Aivis Šulcs ir jauna ģimene no Vecpiebalgas. Lauru vietējie cilvēki atpazīst kā ļoti radošu būtni, savukārt Aivis ir ugunsdzēsējs, kurš aizraujas arī ar fotografēšanu. Abiem allaž ir daudz ideju un, kā saka, “rokas aug no pareizās vietas”. Par vienu no tām Laura piekrita pastāstīt vairāk.

2019. gadā, kad pasaulē nāca viņu vecākais dēls Oto, abi izdomājuši, ka gribētu mazdārziņu, kur audzēt gardumus un atpūsties no ikdienas steigas. Galu galā bija nepieciešama vieta arī instrumentu un darbarīku uzglabāšanai.

Tā Laura sākusi pētīt Pinterest, meklējot idejas, un iepatikusies doma būvēt namiņu no veciem logiem.

“Veiksmīgi sanāca, ka tantei mājās tieši bija vecie logi un durvis, bet tētim bija krājumos materiāli karkasam un grīdai. Viss darbs bija uz Aivja pleciem. Mājai pamatu nav, tā ir uz vecām betona flīzēm un lielākiem akmeņiem. Pēc tam, kad bija izveidots karkass, Aivis tajā kā Lego klucīšus lika iekšā logus. Pirms tam bijām uzzīmējuši skici, taču dabā viss bija nedaudz citādi,” stāsta Laura.

Jumta vietā sākotnēji likta vien plēve, bet vēlāk, kad vecāki mainījuši savai mājai jumtu, vecais ticis būdai meža malā.

“Vasarā tur ejam atpūsties, darīt dārza darbus. Kad Oto auga lielāks, izveidojām arī tādu kā balkoniņu, kurā iestrādājām smilšu kasti. Tagad viņi abi ar māsu tur labprāt spēlējas, ņem līdzi mantas.”

Ar katru gadu namiņš tiek pilnveidots. Pagājušā vasarā tur tapušas augstās dobes, jo tās vizuāli labi izskatās un ir ērtas.

Namiņš jeb būda tapis, lielākoties izmantojot otrreizējus materiālus: “Es rēķināju, ka būda mums izmaksāja ap 200 eiro – tie aizgāja par skrūvēm, plēvi, leņķīšiem logu ielikšanai. Par krāsu izdevās atrast no pārpalikumiem.”

Ziemā namiņš tiek ietērpts skaistos rotājumos. Pērn par izsludinājuši, ka tur var pieteikties uz fotosesijām, šogad gan ar to ir sarežģītāk, jo namiņam pa dziļo sniegu ir grūti piekļūt, kā arī ziemā tajā ir auksti. Namiņā nav ne elektrības, ne ūdens, ne citu ērtību, bet Šulcu ģimene tur jūtas labi. Patīk doties gan vecākiem, gan bērniem. Namiņā ir dīvāns, kurā vasarās labprāt paliekot arī pa nakti.

Kādi ir tālākie plāni? Pie namiņa no vecām durvīm gribas izveidot mantu glabāšanas šķūni, jāpapildina arī ogu un augļu koku stādi, lai vasarā vairāk pašu audzētu gardumu, ar ko bērniem mieloties.

Šogad namiņš ieguvis 3.vietu konkursā “Mirdzi Vecpiebalga”, kurā apbalvoti skaistāk izgaismotie pagalmi. Par nopelnīto naudas balvu tikšot nomainīts jumts.

Zinot Lauras un Aivja uzņēmību, šeit noteikti viss vēl taps un pilnveidosies. Kā saka Laura, “kad nāks siltāks laiks, noteikti atkal radīsies jaunas idejas”, bet jau tagad mazais namiņš savā vienkāršībā ir īsta bauda acīm.