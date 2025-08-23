“Viņš zināja… Es piegāju klāt un noskūpstīju viņa galvu, ” Ozija Osborna draugs atklāj detaļas par abu pēdējo tikšanos 0
Leģendārais rokmūziķis Ozija Osborns savā pēdējā uzstāšanās reizē uz “Villa Park” skatuves, šķiet, ka nojauta, ka tas ir viņa pēdējais koncerts un atvadas no publikas, vēsta Mirror.
Pa radio Q101 ēterā pastāstīja viņa draugs un projekta “Back to beginning” muzikālais direktors Toms Morello, plašāk pazīstams kā grupu “Rage Against The Machine” un “Audioslave” dalībnieks.
“Ozijs nodzīvoja dzīvi uz robežas, un tas, ka viņš nodzīvoja līdz šim brīdim, ir brīnums. Viņš uzkāpa uz skatuves, atkal sajuta publikas mīlestību un izpildīja dziesmas “Paranoid” un “Crazy Train”. Šķita, ka viņš zināja,” sacīja Morello
Pēc uzstāšanās Osborns vēlējās satikties ar draugu un pateikties par viņa klātbūtni. Morello atzina, ka viņam bija īpašs brīdis, lai pateiktu mūziķim, ka mīl un atvadītos.
Morello piebilda, ka šis pēdējais Ozija koncerts bija domāts kā īpašs notikums smagā metāla vēsturē un svarīgs brīdis visiem faniem.
Jau iepriekš vēstījām, ka 76 gadu vecumā mūžībā devās smagā metāla leģenda un grupas “Black Sabbath” līderis Ozijs Osborns, kura balss un personība vairāk nekā piecas desmitgades ietekmēja miljoniem klausītāju visā pasaulē.
Ozijs Osborns bija ne tikai mūziķis – viņš bija simbols. Simbols dumpinieciskumam, mākslinieciskai brīvībai, pārmērībām un reizē arī neaizsargātībai. Viņš bija cilvēks, kurš uz skatuves pārvērtās par Tumsas princi, bet aiz tās – par ģimenes cilvēku, tēvu un vīru.
Karjeras sākumā 1968. gadā Birmingemā, Lielbritānijā, kopā ar ģitāristu Toniju Iommi, basistu Gīzeru Batleru un bundzinieku Bilu Vordu viņš nodibināja “Black Sabbath”. Šī grupa kļuva par žanra pionieri, iedibinot metāla tumšo, smago skanējumu. Dziesmas kā “Iron Man”, “Paranoid” un “War Pigs” kļuva par rokmūzikas klasiku.
Pēc desmit gadiem grupā Osborns tika atlaists narkotiku un alkohola problēmu dēļ, taču tas neapturēja viņa radošo dzinuli. Viņš uzsāka solo karjeru, kas izrādījās vēl veiksmīgāka. Ar dziesmām kā “Crazy Train”, “Bark at the Moon” un “No More Tears” viņš pierādīja, ka viņa balss un harizma nepazūd arī ārpus grupas sastāva.
2000. gados Osborns kļuva par realitātes šova zvaigzni, kad kopā ar sievu Šaronu un bērniem piedalījās MTV šovā “The Osbournes”. Viņu ekscentriskā, reizēm haotiskā, bet arī sirsnīgā ģimenes dzīve ieguva miljoniem skatītāju simpātijas un padarīja Osbornu par vienu no atpazīstamākajiem popkultūras tēliem arī ārpus mūzikas pasaules.
2019. gadā viņam tika diagnosticēta Parkinsona slimība, kas būtiski ietekmēja viņa veselību. Intervijā “Good Morning America” viņš atzina, ka diagnoze bija “šausmīgi izaicinoša”. Viņš piedzīvoja arī smagu kritienu, kam sekoja trīs mugurkaula operācijas, no kurām neviena pilnībā nepalīdzēja. “Mana dziedošā balss ir laba. Tomēr mans ķermenis joprojām ir fiziski vājš,” viņš rakstīja saviem faniem.
Tomēr Osborns turpināja radīt mūziku līdz pat pēdējiem gadiem. Viņa 2022. gada albums “Patient Number 9” ieguva “Grammy” balvu par labāko rokalbumu, un dziesma “Degradation Rules” ar Toniju Iommi tika apbalvota kā labākais metāla izpildījums.
Vienā no savām pēdējām uzstāšanām 2022. gada augustā viņš kopā ar Iommi noslēdza Sadraudzības spēles savā dzimtajā Birmingemā. “Ja kāds man būtu teicis, kad man bija 14 gadi, stāvot pie šiem skolas vārtiem: ‘Tu slēgsi Sadraudzības spēles’ – mana dzīve ir bijusi neticama,” viņš toreiz sacīja.
Osborns savā dzīvē piedzīvoja gan slavu, gan kritienus, gan atgriešanos un uzvaras. Viņš ieguva piecas “Grammy” balvas kā solo mākslinieks un vēl vairāk – kā “Black Sabbath” dalībnieks. 2006. gadā viņš tika iekļauts Rokenrola Slavas zālē.
Viņa dzīvi neapšaubāmi raksturo spilgtas pretrunas – no skandāliem un atkarībām līdz neaizmirstamiem mūzikas mirkļiem, ģimenes tuvumam un ilggadīgai laulībai ar Šaronu. Viņi apprecējās 1982. gadā un kopā izaudzināja trīs bērnus – Aimee, Kelliju un Džeku.