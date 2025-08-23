#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Rīkojies apņēmīgi un nešaubies par saviem lēmumiem. Dienas horoskops 24. augustam

16:59, 23. augusts 2025
Auns

Nesteidzies ne ar rīcību, ne ar lēmumiem. Šodien svarīgi izpētīt situāciju, iegūt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par to, un tikai tad sākt rīkoties. Daudziem Auniem noderēs iepriekšējā pieredze. Tieši pateicoties tai tu atradīsi īsāko ceļu uz mērķi. Neatlaidība un gatavība uzņemties iniciatīvu būs ļoti vērtīga personīgajās attiecībās. Iespējami romantiski pārsteigumi, negaidītas un ļoti patīkamas dāvanas. Daži beidzot dzirdēs ilgi gaidītus mīlestības apliecinājumus.

Vērsis

Diena sola veiksmi un pārmaiņas uz labo pusi. Noskaņojies apņēmīgi un nebaidies uzņemties iniciatīvu – šodien tā būs vietā un patīkami pārsteigs daudzus. Brīžiem tev vajadzēs drosmi – bez tās būs grūti īstenot iecerēto. Tagad tu esi gatavs šķirties no visa, kas novecojis un traucē virzīties uz priekšu. Pēc tam jutīsies brīvāk un pārliecinošāk. Tomēr nevajag riskēt tur, kur bez tā var iztikt. Veselais saprāts, nevis azarts, palīdzēs izvairīties no kļūdām un spriedzes.

Dvīņi

Ne viss šodien sanāks viegli, bet tu tiksi galā ar grūtībām un cienīgi atrisināsi sarežģītas situācijas. Tavus vārdus un darbus ļoti novērtēs apkārtējie. Tie, kas tevi agrāk nepamanīja, atzīs: tu esi uzmanības un cieņas vērts. Iespējams romantisku attiecību sākums, kas spēlēs lielu lomu tavā dzīvē. Izdosies atrisināt problēmas, kas pēdējā laikā satrauca tuviniekus. Tu labi jūti, ko vēlas apkārtējie, un bieži atradīsi veidus, kā piepildīt katra vēlmes.

Vēzis

24. augustā rīkojies apņēmīgi un nešaubies par saviem lēmumiem. Tevi iedvesmos idejas, un pat ikdienišķiem darbiem tu pieiesi radoši. Apkārtējie labprāt palīdzēs. Sadarbība var kļūt par pamatu ilgstošai draudzībai vai skaistai romantikai. Dienas laikā iespējamas interesantas tikšanās. Iespējams, ka iepazīsies ar cilvēkiem, par kuriem esi dzirdējis daudz laba, un atstāsi ļoti labvēlīgu iespaidu. Daudziem palīdzēs šarms arī lietišķos jautājumos.

Lauva

Nemierīga diena. Biežāk nekā parasti nāksies steigties un skriet, taču kopumā apstākļi veidosies labvēlīgi. Iespējamas veiksmīgas tikšanās un pārrunas. Tu prasmīgi izmantosi savu pievilcību, atstājot labu iespaidu uz visiem, ar kuriem sastopies. Tie, kas agrāk tevi nenovērtēja, pamanīs tavas stiprās puses un sapratīs, ka kļūdījās. Attiecības, kas nesen bija saspringtas, var ievērojami uzlaboties. Būs vieglāk aizmirst aizvainojumus un atstāt domstarpības pagātnē.

Jaunava

24. augusts laba diena saziņai. Vari droši runāt to, ko domā, un visi tevi sadzirdēs un sapratīs pareizi. Iespējamas jaunas, sarežģītas un mulsinošas lietas. Sākumā nebūs skaidrs, kā tās risināt, bet ar laiku tu noteikti atradīsi atbildes. Šodien iespējami naudas ienākumi, veiksmīgi pirkumi un darījumi. Pēcpusdiena piemērota svarīgu jautājumu apspriešanai ar tuviniekiem vai vienkārši atklātai sarunai par to, kas tevi uztrauc.

Svari

Šodien daudz kas šķitīs acīmredzams, un tu bieži paļausies uz pirmo iespaidu tur, kur vajadzētu ieskatīties rūpīgāk. Tu vari kļūdīties cilvēkos un uzticēties tiem, kas to nav pelnījuši. Dažkārt tāpēc nāksies tērēt laiku neveiksmīgiem projektiem. Strādājot patstāvīgi, tu vari sasniegt daudz vairāk, arī tajās lietās, kur agrāk neveicās. Iespējami naudas ienākumi: kāds atmaksās parādu vai samaksās par agrāk paveiktu darbu.

Skorpions

24. augusts brīnišķīgi piemērota diena, lai sāktu ko jaunu – arī ar sarežģītiem darbiem tu tiksi galā lieliski. Ātri atrisināsies jautājumi, kas iepriekš radīja strīdus. Tagad tu vari panākt kompromisu pat ar tiem, kas negrib piekāpties. Jauni sabiedrotie palīdzēs nostiprināt profesionālās pozīcijas un palielināt ienākumus. Garlaicīgi nebūs – tevi interesēs tūkstoš lietu. Daudzi atradīs jaunus hobijus, kas dāvās pozitīvas emocijas.

Strēlnieks

Centies nepārdzīvot par sīkumiem. Saglabāt līdzsvaru būs grūtāk nekā parasti, jo dienas emocionālais fons ir saspringts, bet daudzas grūtības nav tik nopietnas, kā šķiet. Dienas pirmā puse būs produktīvāka nekā otrā. Jo tuvāk vakaram, jo grūtāk koncentrēties, biežāk traucēs nieki. Tāpēc svarīgās lietas un atbildīgās tikšanās neatliec. Toties vakarā gaidāmas labas ziņas par kādu no tuviniekiem.

Mežāzis

Daudz kas šķiet viegli un sasniedzami, bet diena nebūs tik vienkārša, kā vari iedomāties. Grūtības parādīsies negaidīti. Neparedzēti notikumi var mulsināt, dažiem pat sabojāt garastāvokli. Šādā situācijā īpaši svarīgs ir tuvinieku atbalsts – ar to tu spēsi pārvarēt grūtības un gūt panākumus. Šodien tev būs iespēja pievērsties ģimenes lietām. Daži atradīs negaidītu, bet ļoti efektīvu risinājumu problēmām, kas visus satrauca.

Ūdensvīrs

Diena pati par sevi nav slikta, bet tu vari to sabojāt, ja nebūsi draudzīgi noskaņots un nepaturēsi pie sevis sarkastiskas piezīmes. Asi izteikumi un nepacietība var izraisīt saspringtas situācijas, kuras pēc tam nāksies risināt. Novirzi enerģiju mierīgā gultnē – tā sasniegsi lielus panākumus. Īpaši labi šodien veiksies ar sarežģītiem un neskaidriem darbiem. Tu ātri sapratīsi, kā panākt vēlamo rezultātu.

Zivis

Nemierīga diena, pilna steigas un satraukuma. Apkārtējie biežāk nekā parasti iejauksies tavās lietās, kas var radīt nepatīkamas sekas. Dažiem nāksies atbildēt uz nepatīkamiem jautājumiem vai runāt par to, ko labprāt aizmirstu. Tomēr centies saglabāt labu garastāvokli. Pēcpusdienā iespējami strīdi un domstarpības, pat ja centies būt draudzīgs. Tomēr tu nepieļausi nopietnus konfliktus.

Foto: Shutterstock

