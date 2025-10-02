Foto: Unsplash.com

Smaržu izvēle nav nejauša: uzzini, ko par tevi atklāj izvēlētā parfīma notis 0

kokteilis.lv
14:05, 2. oktobris 2025
Kokteilis Stilo

Kā izrādās, smaržas ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai patīkams aromāts – tās netieši saistītas ar mūsu raksturu un noskaņojumu. Jaunā pētījumā atklātas interesantas sakarības starp aromātiem un personības iezīmēm.

Reklāma
Reklāma
Kalpos teju mūžīgi: vācu eksperti nosaukuši 12 uzticamākos auto modeļus ar 200 000 km nobraukumu
Kokteilis
Visi viņi “redzējuši” vienu un to pašu! Kādas nepatikšanas 2025. gada beigām sola pasaulslavenu praviešu vīzijas
“Ja uzbrukums Baltijas valstīm notiks, tad tagad, tuvāko mēnešu laikā,” uzskata Jurģis Liepnieks
Lasīt citas ziņas

Kā ziņo medijs Msn.com ārsts Alans Hiršs no Čikāgas izpētīja 18631 cilvēku, meklējot saikni starp smaržu izvēli un personības tipiem. Apvienojot šos rezultātus ar vairāk nekā 3000 cilvēku pieredzi, viņam kļuva skaidrs – mūsu iecienītākie aromāti daudz ko atklāj par raksturu.

Citrusaugļu smaržu cienītāji (citronu, apelsīnu) bieži ir enerģiski, uzņēmīgi un neturas pie pagātnes. Reizēm viņi var runāt tieši un pat mazliet skarbi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Pirmais supermēness 2025. gadā: kam tas nesīs veiksmi, bet kam – nopietnus pārbaudījumus
VIDEO. Rīta barošanas laikā zirgu ganu sagaida liels un pūkains pārsteigums
“Un tāpēc mājās nebija ēdamkarošu!” Aktieris Andris Keišs atminas ko ļoti īpašu no savas bērnības

Rožu aromāta cienītāji ir apdomīgi, pirms lēmuma izvērtē visus variantus un mēdz ilgāk glabāt atmiņā pagātnes kļūdas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
6 ķermeņa zonas, uz kurām ieteicams uzklāt smaržas, ja vēlies, lai to aromāts turētos ilgāk
Gadiem pārbaudītas vērtības: 5 sieviešu smaržas, kas nekad neizies no modes
Veselam
“Ieeju “Drogās” un nesaprotu, kā tur var strādāt cilvēki, ja ir tik spēcīgs aromāts!” Noskaidrojam, ko veselībai nodara ilgstoša atrašanās šādā vidē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.