Smaržu izvēle nav nejauša: uzzini, ko par tevi atklāj izvēlētā parfīma notis 0
Kā izrādās, smaržas ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai patīkams aromāts – tās netieši saistītas ar mūsu raksturu un noskaņojumu. Jaunā pētījumā atklātas interesantas sakarības starp aromātiem un personības iezīmēm.
Kā ziņo medijs Msn.com ārsts Alans Hiršs no Čikāgas izpētīja 18631 cilvēku, meklējot saikni starp smaržu izvēli un personības tipiem. Apvienojot šos rezultātus ar vairāk nekā 3000 cilvēku pieredzi, viņam kļuva skaidrs – mūsu iecienītākie aromāti daudz ko atklāj par raksturu.
Citrusaugļu smaržu cienītāji (citronu, apelsīnu) bieži ir enerģiski, uzņēmīgi un neturas pie pagātnes. Reizēm viņi var runāt tieši un pat mazliet skarbi.
Rožu aromāta cienītāji ir apdomīgi, pirms lēmuma izvērtē visus variantus un mēdz ilgāk glabāt atmiņā pagātnes kļūdas.