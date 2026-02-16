Foto: LETA

SIA “Rīgas satiksme” un AS “Pasažieru vilciens” (PV) vienotajai biļetei plānots pievienot arī citas vilcienu zonas, paredz Sabiedriskā transporta padomes lēmums.

Patlaban vienotā biļete, kuras cena ir divi eiro, ļauj iedzīvotājiem to izmantot braucieniem gan Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā, gan vilcienos Rīgas teritorijā jeb dzelzceļa maršrutu A zonā, tostarp savienotajos reisos šajā zonā.

Savukārt Sabiedriskā transporta padome pirmdien atbalstīja Autotransporta direkcijas (ATD) rosinātās izmaiņas “Rīgas satiksmes” un PV pilotprojektā, kas paredz vienotās biļetes zonu paplašināt no A zonas, pievienojot arī citas vilcienu zonas. Direkcijas ieskatā tādējādi biļeti varētu lietot arī cilvēki, kuri dzīvo Pierīgā, taču ikdienā izmanto vairākus transporta veidus, lai nokļūtu darba vietā.

Līdz ar to PV un “Rīgas satiksmei” jāveic izmaiņas un jāvienojas par pasākumu ieviešanas gaitu. Plānots, ka pilotprojekta realizācijas termiņš būs līdz 2026. gada 31. decembrim.

Vienlaikus padome uzdeva ATD informēt Sabiedriskā transporta padomi par lēmumu ieviešanas gaitu vai šķēršļiem priekšlikuma ieviešanā.

ATD pārstāvis Tomass Beikulis sēdē informēja, ka sākotnēji tika prognozēts, ka vienoto biļeti varētu izmantot līdz 11 000 pasažieru mēnesī, tomēr biļešu dati liecina, ka vienoto biļeti patlaban izmanto aptuveni 3000 pasažieru mēnesī. Neskatoties uz sākotnējām prognozēm, ATD šo pilotprojektu vērtē kā veiksmīgu, viņš uzsvēra.

Viņš norādīja, ka ATD ieskatā šis pilotprojekts ir jāturpina un jāpaplašina, jo tas arī sniegtu priekšstatu par pasažieriem, kas dzīvo Pierīgā, un mudinātu viņus neizmantot privātās automašīnas.

LETA jau ziņoja, ka pērn 15. jūlijā tika ieviesta Rīgas pašvaldības “Rīgas satiksme” un PV vienotā biļete.

