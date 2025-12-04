Foto. pexels.com/Arina Krasnikova

Tieši šīs 6 nagu krāsas liela daļa sieviešu apiet ar līkumu – lūk, kāpēc! 1

19:13, 4. decembris 2025
Ne visas nagu krāsas ir piemērotas sievietei, kas vēlas izskatīties izsmalcināti un sakopti. Daļa toņu izskatās iespaidīgi fotogrāfijās, bet ikdienā zaudē savu šarmu.

Elegance bieži slēpjas nevis pārspīlējumos, bet gan vienkāršībā. Kamēr tendences mainās katru sezonu, klasika vienmēr paliek aktuāla. Arvien vairāk sieviešu, dodoties pie manikīra speciālistiem, izvēlas krāsas, kas izceļ viņu dabisko gaumi, nevis sacenšas ar modes pasaules kaprīzēm.

Modes eksperti apkopojuši sešas nagu krāsas, kuras nevajadzētu izvēlēties, lai arī cik stilīgas tās arī nebūtu, ja vēlaties saglabāt eleganci ikdienā.

1. Spilgti neona toņi

Neona nagi piesaista uzmanību, bet ne vienmēr tā kā vēlaties. Fotogrāfijās jūsu nagi var izskatīties labi, taču ikdienā šādu krāsu nagi bieži vien šķiet pārāk uzkrītoši. Atceries – šīs krāsas vienmēr novērsīs uzmanību no kopējā izskata, nevis to papildinās.

Elegantas sievietes dod priekšroku krāsām, kas izceļ rokas, nedominējot pār tērpu. Neona toņi mēdz konfliktēt ar lielāko daļu apģērbu un var likt pat elegantākajam ansamblim justies nelīdzsvarotam. Ja jums patīk košas krāsas, maigākas versijas, piemēram, koraļļu vai persiku, piešķirs jums izteiksmīgumu bez intensitātes.

