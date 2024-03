Foto. Valsts policija. Kolāža: LA.lv

FOTO. Policijai "ķēriens" reidā pa skolu. Trīs puišu tramīga uzvedība pievērš tiesībsargu uzmanību un viena mammu noved līdz kriminālprocesam







22. februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (VP RRP) Pierīgas Ziemeļu iecirkņa darbinieki, pildot ikdienas dienesta pienākumus, atradās kādā no iecirkņa apkalpojamās teritorijas skolām. Trīs jaunieši saņēma īsziņu no citiem skolniekiem, ka skolā ir policija, pēc kā viņi, neko nepaskaidrojot, izgāja no klases. Par jauniešu savādo rīcību skolas personāls informēja turpat esošos policistus, par to vēstī Valsts policija savā mājaslapā.

Likumsargi sekoja trijotnei uz ģērbtuvi. Visi trīs jaunieši uzvedās tramīgi un satraukti. Jautājot, vai pie viņiem atrodas aizliegtas vielas, viņi atbildēja noraidoši, pēc kā atgriezās klasē. Policijas darbiniekiem radās aizdomas, ka, iespējams, jaunieši kaut ko paslēpuši garderobē un,

apskatot telpas, atrada zem plaukta iepakojumu ar zaļganbrūnu augu valsts izcelsmes vielu, vienu elektronisko smēķēšanas ierīci un paštaisītu pīpi.

Minētos jauniešus izsauca pie sociālā pedagoga un pārrunu laikā noskaidrojās, ka divi jaunieši, kuri dzimuši 2008. gadā un 2006. gadā, ir lietojuši narkotiskās vielas – smēķējuši marihuānu. Trešais, 2009. dzimušais jaunietis, nav smēķējis marihuānu, bet gan atnesis to uz skolu, lai uzcienātu savus klasesbiedrus.

Jaunietis atklāja, ka viņš narkotiskās vielas paņēmis no mājām, un viņa mamma nodarbojas ar marihuānas audzēšanu savām vajadzībām.

Saņemot šādu informāciju, nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess par narkotisko vielu saturošu augu audzēšanu pēc Krimināllikuma 256. panta 1. daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu. Par šo noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Tajā pašā dienā VP Pierīgas Ziemeļu iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas darbinieki sadarbībā ar VP Rīgas Ziemeļu pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonām veica procesuālas darbības Siguldas novada Mālpils pagastā 2009. gadā dzimušā jaunieša dzīvesvietā. Kratīšanas laikā tika izņemti 73 grami marihuānas, nereģistrēts gāzes ierocis ar 20 patronām, 16 litri šķidruma ar alkoholam raksturīgu smaku un plastmasas puķu pods, kurā bija 12 dīgsti, iespējams, marihuānas.

1973. gadā dzimušu sievieti atzina par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 253. panta 1. daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Par šo noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Arī pēc jau iepriekš minētā Krimināllikuma 256. panta 1. daļas, sieviete tika atzīta par aizdomās turēto. Viņai piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, un viņa tika nogādāta uz ekspertīzi, lai noteiktu narkotisko vielu klātbūtni organismā. Atsavinātajam alkoholam ir nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu tā sastāvu. Tāpat tiks uzsākts administratīvais process par nelikumīgu gāzes ieroča glabāšanu.

2008. gadā un 2006. gadā dzimušie jaunieši nogādāti uz ekspertīzi, lai noteiktu narkotisko vielu klātbūtni organismā, un pēc ekspertīzes saņemšanas tiks lemts par viņu saukšanu pie administratīvās atbildības. Neviena no minētajām personām iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.