Ik pēc trim sekundēm pasaulē nāk klāt pa vienam šīs slimības pacientam: kā cīnīties ar vienu no baisākajām slimībām? 0
Drīz vien aprūpes centros teju puse no klientiem varētu būt cilvēki ar demenci. Kādēļ tā pēdējos gados tik strauji attīstās?
“Sabiedrība noveco, cilvēki paliek arvien vecāki. Ik pēc trim sekundēm pasaulē nāk klāt pa vienam demences pacientam,” TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Zita Jēkabsone-Saulīte, Latvijas Alcheimera asociācijas valdes priekšsēdētāja.
