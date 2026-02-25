Svinīgā atmosfērā nosvinēta melnās komēdijas “Perfektie” pirmizrāde

Džilindžers vairs neslēpj savu jauno sirdsdāmu – abi kopā dosies pat ceļojumā 0

21:36, 25. februāris 2026
Režisors Dž. Dž. Džilindžers pērnā gada nogalē oficiāli šķīra savu sesto laulību ar rakstnieci Ingu Grencbergu. Kā vēsta žurnāls “Jauns un Privāts”, pavisam nesen viņš filmas “Perfektie” pirmizrādē ieradies kopā ar jauno simpātiju un attiecības vairs neslēpj.

Pirmizrādes vakarā režisora pavadone bija aktrise Linda Kalniņa. Izdevums norāda, ka viņa piedalīsies arī Džilindžera topošajā iestudējumā “Tango. Dejo divi”, ar kuru paredzēts viesoties vairākās Latvijas pilsētās.

Tuvākajā laikā režisors plāno doties uz Parīzi, kur svinēs savu 60 gadu jubileju.

Kā ierasts, dzimšanas dienas viņš mēdz atzīmēt ārpus Latvijas, un šoreiz ceļojumā viņam pievienosies Linda Kalniņa, teikts izdevumā.

Mākslinieku aprindās jau labu laiku klīdušas runas par viņu ciešo draudzību un iespējamu tuvāku saikni, taču abi attiecās sniegt plašākus komentārus.

Režisors Dž. Dž. Džilindžers, īstajā vārdā Raimonds Rupeiks
