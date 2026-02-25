Džilindžers vairs neslēpj savu jauno sirdsdāmu – abi kopā dosies pat ceļojumā 0
Režisors Dž. Dž. Džilindžers pērnā gada nogalē oficiāli šķīra savu sesto laulību ar rakstnieci Ingu Grencbergu. Kā vēsta žurnāls “Jauns un Privāts”, pavisam nesen viņš filmas “Perfektie” pirmizrādē ieradies kopā ar jauno simpātiju un attiecības vairs neslēpj.
Pirmizrādes vakarā režisora pavadone bija aktrise Linda Kalniņa. Izdevums norāda, ka viņa piedalīsies arī Džilindžera topošajā iestudējumā “Tango. Dejo divi”, ar kuru paredzēts viesoties vairākās Latvijas pilsētās.
Tuvākajā laikā režisors plāno doties uz Parīzi, kur svinēs savu 60 gadu jubileju.
Kā ierasts, dzimšanas dienas viņš mēdz atzīmēt ārpus Latvijas, un šoreiz ceļojumā viņam pievienosies Linda Kalniņa, teikts izdevumā.
Mākslinieku aprindās jau labu laiku klīdušas runas par viņu ciešo draudzību un iespējamu tuvāku saikni, taču abi attiecās sniegt plašākus komentārus.