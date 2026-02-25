“Smadzenes uzkarst no tā vien, domājot, kas tam visam apakšā ir!” Eksperts vērš uzmanību svarīgai detaļai miera sarunās 0
Atvaļināts pulkvedis, Nacionālo bruņoto spēku komandieris (1994-1998) Juris Dalbiņš vērš uzmanību uz kādu būtisku faktu miera sarunās.
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Dalbiņš pauž, ka ir jāsaprot, ka pasaule ir ļoti mainījusies – ir sagrauta vērtību sistēma. Bet pāri tam visam ir alkatība, teic Dalbiņš, atsaucoties uz miera sarunām, kuru laikā “dzimst” dažādas biznesa idejas.
“Smadzenes uzkarst no tā vien, domājot, kas tam visam apakšā ir – kāds ir mērķis,” saka Dalbiņš. Viņš uzsver, ka svarīgākā lieta ir dot ukraiņiem iespēju uzvarēt tos, kuri ir iebrukuši viņu valstī.
Vairāk skaties video!